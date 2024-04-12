Кислиця озвучив в ООН кількість запущених РФ по Україні ракет та дронів з початку року

Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб.
Яку кількість ракет та дронів запустила РФ по Україні з початку року
Як сказав Кислиця, Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.
Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова. За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих у березні через російські атаки — 57 українських дітей.
Кислиця зазначив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".
Що відомо про нову масовану атаку РФ по Україні 11 квітня
Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.
На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.
По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.
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