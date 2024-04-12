Кислиця озвучив в ООН кількість запущених РФ по Україні ракет та дронів з початку року

Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб.

Яку кількість ракет та дронів запустила РФ по Україні з початку року

Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру. Сергій Кислиця Представник України при ООН

Як сказав Кислиця, Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.

Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова. За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих у березні через російські атаки — 57 українських дітей.

Кислиця зазначив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".

80 років тому майже ціле життя, витрачене на умиротворення, призвело до Другої світової війни. Спроби умиротворення нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го по 2022 роки, призвели до повномасштабної війни на європейському континенті. Уроки історії мають бути засвоєні. Якби Рада безпеки ООН існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з нацистами, коли вони руйнували європейські міста і відправляли тисячі людей до концтаборів, а ми зараз сидимо з сучасними їхніми попередниками, — заявив Сергій Кислиця. Поширити

Що відомо про нову масовану атаку РФ по Україні 11 квітня

Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.

На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.

По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.