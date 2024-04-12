Кислиця озвучив в ООН кількість запущених РФ по Україні ракет та дронів з початку року
Категорія
Україна
Дата публікації

Кислиця озвучив в ООН кількість запущених РФ по Україні ракет та дронів з початку року

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Джерело:  online.ua

Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб.

Яку кількість ракет та дронів запустила РФ по Україні з початку року

Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

Представник України при ООН

Як сказав Кислиця, Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.

Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова. За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих у березні через російські атаки — 57 українських дітей.

Кислиця зазначив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".

80 років тому майже ціле життя, витрачене на умиротворення, призвело до Другої світової війни. Спроби умиротворення нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го по 2022 роки, призвели до повномасштабної війни на європейському континенті. Уроки історії мають бути засвоєні. Якби Рада безпеки ООН існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з нацистами, коли вони руйнували європейські міста і відправляли тисячі людей до концтаборів, а ми зараз сидимо з сучасними їхніми попередниками, — заявив Сергій Кислиця.

Що відомо про нову масовану атаку РФ по Україні 11 квітня

Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

  • На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.

  • На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.

  • По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

  • У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.

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