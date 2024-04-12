Кислица озвучил в ООН количество запущенных РФ по Украине ракет и дронов с начала года

Россия выпустила по Украине около 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб.
Какое количество ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала года
Как сказал Кислица, Россия сознательно нацелилась на критическую энергетическую инфраструктуру, в частности, на производство электроэнергии. После мартовских атак было уничтожено 80% тепловой энергии. Серьезные повреждения получили также гидроэлектростанции.
Представитель Украины в ООН напомнил о постоянных обстрелах Харькова. По его словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что по меньшей мере 604 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в прошлом месяце, что на 20% больше, чем в феврале. Среди раненых и погибших в марте из-за российских атак — 57 украинских детей.
Кислица отметил, что даже если режимы диктаторов Путина и Гитлера "не являются однояйцевыми близнецами, у них одинаковая токсичная ДНК".
Что известно о новой массированной атаке РФ по Украине 11 апреля
Кроме этого, войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.
На Львовщине — объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском.
По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
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