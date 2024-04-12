Кислица озвучил в ООН количество запущенных РФ по Украине ракет и дронов с начала года
Категория
Украина
Дата публикации

Кислица озвучил в ООН количество запущенных РФ по Украине ракет и дронов с начала года

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Источник:  online.ua

Россия выпустила по Украине около 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб.

Какое количество ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала года

Общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, в то время как 97% поражают гражданскую инфраструктуру.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Представителя Украины при ООН

Как сказал Кислица, Россия сознательно нацелилась на критическую энергетическую инфраструктуру, в частности, на производство электроэнергии. После мартовских атак было уничтожено 80% тепловой энергии. Серьезные повреждения получили также гидроэлектростанции.

Представитель Украины в ООН напомнил о постоянных обстрелах Харькова. По его словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что по меньшей мере 604 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в прошлом месяце, что на 20% больше, чем в феврале. Среди раненых и погибших в марте из-за российских атак — 57 украинских детей.

Кислица отметил, что даже если режимы диктаторов Путина и Гитлера "не являются однояйцевыми близнецами, у них одинаковая токсичная ДНК".

80 лет назад почти вся жизнь, потраченная на умиротворение, привела ко Второй мировой войне. Попытки умиротворения нового агрессора, которые мы наблюдали с 2014 по 2022 годы, привели к полномасштабной войне на европейском континенте. Уроки истории должны быть усвоены. Если бы Совбез ООН существовал во время Второй мировой войны, сидели бы его члены за одним столом с нацистами, когда они разрушали европейские города и отправляли тысячи людей в концлагеря, а мы сейчас сидим с современными их предшественниками, — заявил Сергей Кислица.

Что известно о новой массированной атаке РФ по Украине 11 апреля

Кроме этого, войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

  • В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.

  • На Львовщине — объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском.

  • По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

  • В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

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