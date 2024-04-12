В Украине создали реактивный ударный беспилотник "Кажан" — фото

Украина все активнее наращивает производство дронов для уничтожения российских окупантов. Новую разработку уже представило Министерство обороны.

Что известно про украинский дрон "Кажан"

Летучая мышь Е620 — реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели, — сказано в заявлении МО. Поделиться

Пресс-служба оборонного ведомства обращает внимание на то, что этот БПЛА способен нести разные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.

Бойцы ВСУ рассказывают, что научиться летать на "Кажане" можно довольно быстро.

Закупали такие дроны подразделениям Сил обороны будут за счет государственного бюджета, в рамках платформы UNITED24, — подытожили в Минобороны. Поделиться

Что важно знать о производстве дронов в Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, среди беспилотников, которые используют ВСУ на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства.

Он также добавил, что крайне важно то, что технологии не только защищают жизнь украинцев на поле боя и являются асимметричным ударом по врагу, они также привлекают внимание всего мира к войне в Украине.

Особенно эффективными дроны оказались во время атак Украины на российские НПЗ.

Именно они были причиной существенного падения объемов сырой нефти, которую Россия смогла переработать.