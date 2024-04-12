В Украине создали реактивный ударный беспилотник "Кажан" — фото

Украина все активнее наращивает производство дронов для уничтожения российских окупантов. Новую разработку уже представило Министерство обороны.
Что известно про украинский дрон "Кажан"
Пресс-служба оборонного ведомства обращает внимание на то, что этот БПЛА способен нести разные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.
Бойцы ВСУ рассказывают, что научиться летать на "Кажане" можно довольно быстро.
Что важно знать о производстве дронов в Украине
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, среди беспилотников, которые используют ВСУ на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства.
Он также добавил, что крайне важно то, что технологии не только защищают жизнь украинцев на поле боя и являются асимметричным ударом по врагу, они также привлекают внимание всего мира к войне в Украине.
Особенно эффективными дроны оказались во время атак Украины на российские НПЗ.
Именно они были причиной существенного падения объемов сырой нефти, которую Россия смогла переработать.
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