В Украине создали реактивный ударный беспилотник "Кажан" — фото
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Технологии
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В Украине создали реактивный ударный беспилотник "Кажан" — фото

Минобороны Украины
дроны
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Украина все активнее наращивает производство дронов для уничтожения российских окупантов. Новую разработку уже представило Министерство обороны.

Что известно про украинский дрон "Кажан"

Летучая мышь Е620 — реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели, — сказано в заявлении МО.

Пресс-служба оборонного ведомства обращает внимание на то, что этот БПЛА способен нести разные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.

Бойцы ВСУ рассказывают, что научиться летать на "Кажане" можно довольно быстро.

Закупали такие дроны подразделениям Сил обороны будут за счет государственного бюджета, в рамках платформы UNITED24, — подытожили в Минобороны.

Что важно знать о производстве дронов в Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, среди беспилотников, которые используют ВСУ на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства.

Он также добавил, что крайне важно то, что технологии не только защищают жизнь украинцев на поле боя и являются асимметричным ударом по врагу, они также привлекают внимание всего мира к войне в Украине.

Особенно эффективными дроны оказались во время атак Украины на российские НПЗ.

Именно они были причиной существенного падения объемов сырой нефти, которую Россия смогла переработать.

Киев планирует изготовить тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого радиуса действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 километров.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

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