Apple презентувала iOS 18. Як встановити

На нещодавній конференції WWDC 2024 компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 18, яка стане доступною для власників iPhone Xs і новіше у вересні. Вона запропонує низку поліпшень, зокрема кастомізацію іконок, а також фірмовий ШІ Apple Intellegence.
Головні тези:
- iOS 18 від Apple була презентована на конференції WWDC 2024 і стане доступною у вересні для iPhone Xs і пізніших моделей.
- Корисні поради щодо встановлення оновлення, у тому числі важливість резервної копії перед процедурою.
- Спростіть процес встановлення iOS 18 на свій iPhone, відвідавши сайт Apple та керуючись конкретними кроками, описаними в статті.
- Перевірте список сумісних пристроїв з iOS 18: від iPhone 11 до iPhone XS і iPadOS 18.
- Дізнайтеся, що нового пропонує оновлена операційна система від Apple, включаючи кастомізацію іконок та функціонал фірмового ШІ Apple Intelligence.
Apple презентувала iOS 18
Якщо вам не терпиться оцінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Важливий момент — перед встановленням не забудьте виконати резервну копію смартфона. Робиться це просто: "Налаштування" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" → "Резервна копія iCloud".
Як встановити iOS 18 на свій iPhone
Перейдіть з iPhone за посиланням на сайт компанії і прокрутіть униз, поки не побачите iOS 18.
Натисніть "Download" у правому верхньому куті екрана. Вам буде запропоновано увійти в систему — введіть свій Apple ID і пароль.
Тепер йдемо в "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо iOS 18 Developer beta в списку;
Перезавантажуємо пристрій і завантажуємо прошивку знову в цьому ж меню.
У випадку з iPad і iPadOS 18 порядок дій аналогічний.
Хто зможе оновитися до iOS 18
Оскільки Apple знову вирішила не позбавляти жодну зі своїх яблучних моделей підтримки, із сумісністю все просто. Якщо ваш девайс оновився до iOS 17, на нього можна будет встановити і нову систему.
Уся лінійка iPhone 15
Уся лінійка iPhone 14
Уся лінійка iPhone 13
Уся лінійка iPhone 12
Уся лінійка iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2020 і 2022)
Зазначимо, що функції, пов'язані з новим штучним інтелектом, недоступні в бета-версії iOS 18 і з'являться пізніше. Але для їхньої роботи все одно потрібен iPhone 15 Pro або 15 Pro Max, на старіших моделях вони працювати не будуть.
Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні. З чуток, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд дисплея і камери. Звичайні моделі цього року запропонують мінорний апгрейд, що включає вертикальні камери і кнопку "Дія".
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