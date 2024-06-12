Apple представила iOS 18. Как установить
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Технологии
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Apple представила iOS 18. Как установить

Apple
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На недавней конференции WWDC 2024 компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 18, которая станет доступна владельцам iPhone Xs и новее в сентябре. Она предложит ряд улучшений, в том числе кастомизацию иконок, а также фирменный ИИ Apple Intellegence.

Главные тезисы

  • iOS 18 от Apple была презентована на конференции WWDC 2024 и станет доступна в сентябре для iPhone Xs и более поздних моделей.
  • Полезные советы по установке обновления, в том числе важность резервной копии перед процедурой.
  • Упростите установку iOS 18 на свой iPhone, посетив сайт Apple и руководствуясь конкретными шагами, описанными в статье.
  • Проверьте список совместимых устройств с iOS 18: от iPhone 11 до iPhone XS и iPadOS 18.
  • Узнайте, что нового предлагает обновленная операционная система Apple, включая кастомизацию иконок и функционал фирменного ИИ Apple Intelligence.

Apple представила iOS 18

Если вам не терпится оценить нововведение, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Важный момент — перед установкой не забудьте выполнить резервную копию смартфона. Это делается просто: "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" → "Резервная копия iCloud".

Как установить iOS 18 на свой iPhone

  1. Перейдите с iPhone по ссылке на сайт компании и прокрутите вниз, пока не увидите iOS 18.

  2. Щелкните "Download" в правом верхнем углу экрана. Вам будет предложено войти в систему — введите свой Apple ID и пароль.

  3. Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновление" и выбираем iOS 18 Developer beta в списке;

  4. Перезагружаем устройство и снова загружаем прошивку в этом же меню.

В случае с iPad и iPadOS 18 порядок действий аналогичен.

Кто сможет обновиться до iOS 18

Поскольку Apple снова решила не лишать ни одну из своих яблочных моделей поддержки, с совместимостью все просто. Если ваш гаджет обновился до iOS 17, на него можно будет установить и новую систему.

  • Вся линейка iPhone 15

  • Вся линейка iPhone 14

  • Вся линейка iPhone 13

  • Вся линейка iPhone 12

  • Вся линейка iPhone 11

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE (2020 и 2022)

Отметим, что функции, связанные с новым искусственным интеллектом, недоступны в бета-версии iOS 18 и появятся позже. Но для их работы все равно требуется iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, на более старых моделях они работать не будут.

Подтверждено, что презентация новых айфонов состоится в сентябре. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд дисплея и камеры. Обычные модели в этом году предложат минорный апгрейд, включающий вертикальные камеры и кнопку Действие.

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