Apple представила iOS 18. Как установить

На недавней конференции WWDC 2024 компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 18, которая станет доступна владельцам iPhone Xs и новее в сентябре. Она предложит ряд улучшений, в том числе кастомизацию иконок, а также фирменный ИИ Apple Intellegence.

Apple представила iOS 18

Если вам не терпится оценить нововведение, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Важный момент — перед установкой не забудьте выполнить резервную копию смартфона. Это делается просто: "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" → "Резервная копия iCloud".

Как установить iOS 18 на свой iPhone

Перейдите с iPhone по ссылке на сайт компании и прокрутите вниз, пока не увидите iOS 18. Щелкните "Download" в правом верхнем углу экрана. Вам будет предложено войти в систему — введите свой Apple ID и пароль. Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновление" и выбираем iOS 18 Developer beta в списке; Перезагружаем устройство и снова загружаем прошивку в этом же меню.

В случае с iPad и iPadOS 18 порядок действий аналогичен.

Кто сможет обновиться до iOS 18

Поскольку Apple снова решила не лишать ни одну из своих яблочных моделей поддержки, с совместимостью все просто. Если ваш гаджет обновился до iOS 17, на него можно будет установить и новую систему.

Вся линейка iPhone 15

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

Отметим, что функции, связанные с новым искусственным интеллектом, недоступны в бета-версии iOS 18 и появятся позже. Но для их работы все равно требуется iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, на более старых моделях они работать не будут.

Подтверждено, что презентация новых айфонов состоится в сентябре. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд дисплея и камеры. Обычные модели в этом году предложат минорный апгрейд, включающий вертикальные камеры и кнопку Действие.