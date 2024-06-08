Будет доступна на всех iPhone. Что известно о самой ожидаемой функции iOS 18

Официальный анонс iOS 18 Apple представит во время своего выступления на WWDC 10 июня.

Компания Apple готовится серьезно изменить "Центр управления" в iOS 18

Еще в начале года СМИ сообщали, что iOS 18 получит один из самых больших апдейтов в истории iPhone.

Основное внимание в ней будет уделено функциям ИИ, однако сама операционка получит и ряд других важных новшеств.

Согласно новому отчету Digital Trends, компания Apple готовится серьезно изменить "Центр управления" в iOS 18.

Рестайлинг системы включает обновленный виджет воспроизведения музыки и элементов управления умными гаджетами HomeKit.

Кроме того, обновленный "Центр управления" оснастят системой перетаскивания, которая позволит пользователям реорганизовать по крайней мере некоторые элементы управления непосредственно в интерфейсе. Например, в iOS 17 нельзя настроить "Центр управления" напрямую.

"Центр управления" iPhone практически не менялся более 10 лет

Нынешний "Центр управления" практически не менялся по релизу iOS 7 в 2013 году, хотя это один из наиболее часто используемых элементов среди пользователей iPhone.

В нем можно переключать Wi-Fi и Bluetooth, увеличивать или уменьшать яркость экрана, управлять энергосберегающим режимом и прочее.

По сравнению с панелью быстрых настроек на Android этот функционал максимально прост.

Кроме того, инженеры и дизайнеры добавят в iOS 18 гибкую настройку рабочего стола.

Пользователи смогут настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android. К примеру, можно будет свободно изменять расположение значков.