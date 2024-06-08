Буде доступна на всіх iPhone. Що відомо про найочікуванішу функцію iOS 18

Офіційний анонс iOS 18 Apple представить під час свого виступу на WWDC 10 червня.

Компанія Apple готується серйозно змінити "Центр управління" в iOS 18

Ще на початку року ЗМІ повідомляли, що iOS 18 отримає один із найбільших апдейтів в історії iPhone.

Основна увага в ній буде приділена функціями ШІ, однак сама операційка отримає й низку інших важливих нововведень.

Згідно з новим звітом Digital Trends, компанія Apple готується серйозно змінити "Центр управління" в iOS 18.

Рестайлінг системи охоплює оновлений віджет відтворення музики та елементів управління розумними гаджетами HomeKit.

Крім того, оновлений "Центр управління" оснастять системою перетягування, яка дасть змогу користувачам реорганізувати принаймні деякі елементи управління безпосередньо в інтерфейсі. Наприклад, наразі в iOS 17 не можна налаштувати "Центр управління" напряму.

"Центр управління" iPhone практично не змінювався понад 10 років

Нинішній "Центр управління" практично не змінювався з релізу iOS 7 у 2013 році, хоч це один з найбільш часто використовуваних елементів серед користувачів iPhone.

У ньому можна перемикати Wi-Fi і Bluetooth, збільшувати або зменшувати яскравість екрана, керувати енергоощадним режимом та інше.

Порівняно з панеллю швидких налаштувань на Android, цей функціонал максимально простий.

Крім того, інженери та дизайнери додадуть в iOS 18 гнучке налаштування робочого столу.

Користувачі зможуть налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на ОС Android. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.