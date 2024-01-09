Вимагають 7 млрд дол. Google звинуватили у порушенні патентів на ШІ-технології
Категорія
Технології
Дата публікації

Вимагають 7 млрд дол. Google звинуватили у порушенні патентів на ШІ-технології

Google
Джерело:  Reuters

Компанія Google постане перед судом у Бостоні, США, за звинуваченнями в тому, що вона порушила патентні права Singular Computing на технології для підтримки штучного інтелекту.

Google постане перед судом через ШІ-технології

Компанія Singular Computing, заснована інформатиком із Массачусетсу Джозефом Бейтсом, стверджує, що Google скопіював його технологію та використав її для підтримки функцій штучного інтелекту в Google Search, Gmail, Google Translate та інших службах Google.

У судовій заяві сказано, що Singular вимагала до 7 мільярдів доларів грошової компенсації. Це вдвічі перевищує найбільшу компенсацію за порушення патентних прав в історії США.

За даними Reuters, очікується, що суд триватиме два-три тижні.

У скарзі Singular у 2019 році йдеться, що Бейтс ділився своїми інноваціями в області комп’ютерної обробки з Google між 2010 і 2014 роками.

Відповідь Google на звинувачення

Представник Google Хосе Кастанеда назвав патенти Singular "сумнівними" і сказав, що Google розробляв свої процесори "незалежно протягом багатьох років".

Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб вияснити це в суді, — сказав Кастанеда.

У 2016 році компанія Google представила свої процесори для роботи ШІ, який використовується для розпізнавання мовлення, генерації контенту, рекомендацій реклами та інших функцій. Singular заявила, що версії 2 і 3 модулів, представлені в 2017 і 2018 роках, порушують її патентні права.

У грудні Google заявила суду, що її процесори працюють інакше, ніж запатентована технологія Singular, і що патенти недійсні.

Інженери Google мали змішані почуття щодо цієї технології, і компанія врешті відмовилася від неї, прямо сказавши доктору Бейтсу, що його ідея не підходить для типу програм, які Google розробляє, — йдеться в заяві Google у судовому поданні.

Також суд у США заслухає аргументи щодо визнання патентів Singular недійсними в окремій справі, яку Google оскаржив у Бюро патентів і торгових марок США.

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