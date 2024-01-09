Вимагають 7 млрд дол. Google звинуватили у порушенні патентів на ШІ-технології

Компанія Google постане перед судом у Бостоні, США, за звинуваченнями в тому, що вона порушила патентні права Singular Computing на технології для підтримки штучного інтелекту.
Google постане перед судом через ШІ-технології
Компанія Singular Computing, заснована інформатиком із Массачусетсу Джозефом Бейтсом, стверджує, що Google скопіював його технологію та використав її для підтримки функцій штучного інтелекту в Google Search, Gmail, Google Translate та інших службах Google.
У судовій заяві сказано, що Singular вимагала до 7 мільярдів доларів грошової компенсації. Це вдвічі перевищує найбільшу компенсацію за порушення патентних прав в історії США.
За даними Reuters, очікується, що суд триватиме два-три тижні.
У скарзі Singular у 2019 році йдеться, що Бейтс ділився своїми інноваціями в області комп’ютерної обробки з Google між 2010 і 2014 роками.
Відповідь Google на звинувачення
Представник Google Хосе Кастанеда назвав патенти Singular "сумнівними" і сказав, що Google розробляв свої процесори "незалежно протягом багатьох років".
У 2016 році компанія Google представила свої процесори для роботи ШІ, який використовується для розпізнавання мовлення, генерації контенту, рекомендацій реклами та інших функцій. Singular заявила, що версії 2 і 3 модулів, представлені в 2017 і 2018 роках, порушують її патентні права.
У грудні Google заявила суду, що її процесори працюють інакше, ніж запатентована технологія Singular, і що патенти недійсні.
Також суд у США заслухає аргументи щодо визнання патентів Singular недійсними в окремій справі, яку Google оскаржив у Бюро патентів і торгових марок США.
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