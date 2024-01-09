Требуют 7 млрд дол. Google обвинили в нарушении патентов на ИИ-технологии

Компания Google предстанет перед судом в Бостоне, США, по обвинениям в том, что она нарушила патентные права Singular Computing на технологии поддержки искусственного интеллекта.

Google предстанет перед судом через ИИ-технологии

Компания Singular Computing, основанная информатиком из Массачусетса Джозефом Бейтсом, утверждает, что Google скопировала его технологию и использовала ее для поддержания функций искусственного интеллекта в Google Search, Gmail, Google Translate и других службах Google.

В судебном заявлении говорится, что Singular требовала до 7 миллиардов долларов денежной компенсации. Это вдвое превышает наибольшую компенсацию за нарушение патентных прав в истории США.

По данным Reuters, ожидается, что суд продлится две-три недели.

В жалобе Singular в 2019 году говорится, что Бейтс делился своими инновациями в области компьютерной обработки с Google между 2010 и 2014 годами.

Ответ Google на обвинение

Представитель Google Хосе Кастанеда назвал патенты Singular "сомнительными" и сказал, что Google разрабатывал свои процессоры "независимо в течение многих лет".

Мы с нетерпением ждем того, чтобы выяснить это в суде, - сказал Кастанеда. Поделиться

В 2016 году Google представила свои процессоры для работы ИИ, который используется для распознавания речи, генерации контента, рекомендаций рекламы и других функций. Singular заявила, что версии 2 и 3 модулей, представленные в 2017 и 2018 годах, нарушают ее патентные права.

В декабре Google заявила суду, что процессоры работают иначе, чем запатентованная технология Singular, и что патенты недействительны.

Инженеры Google испытывали смешанные чувства по поводу этой технологии, и компания в конце концов отказалась от нее, прямо сказав доктору Бейтсу, что его идея не подходит для типа программ, которые Google разрабатывает, — говорится в заявлении Google в судебном представлении. Поделиться

Также суд в США заслушает аргументы о признании патентов Singular недействительными по отдельному делу, которое Google обжаловал в Бюро патентов и торговых марок США.