Україна не може наздогнати РФ у виробництві звичайних озброєнь, потрібні передові технології — Камишін

Україні потрібні передові технології від партнерів, щоб перемогти Росію технічно, оскільки у виробництві звичайних озброєнь Україна не зможе наздогнати окупантів.

Україні потрібні передові технології

Журналіст видання TIME Саймон Шустер пише, що перед міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним стоїть величезне завдання.

Йому потрібно буде не тільки вдихнути нове життя в українські заводи, а й в деяких випадках переналаштувати їх для абсолютно нових цілей.

Скільки б ми не виробляли звичайних озброєнь, ми не можемо наздогнати Росію. Нам потрібно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід, — каже Камишін. Поширити

Він порівняв цей виклик із історією про Давида та Голіафа, які грають на повторі, коли кожна нова фаза війни зобов’язує Україну знайти нову рогатку.

Видання зазначає, що Зеленський з командою зробили ставку на те, що з часом перехід до внутрішнього виробництва може дати їм достатню перевагу для перемоги.

Найбільшим завданням у найближчі місяці буде залучення іноземних партнерів до української збройової промисловості та отримання ліцензій, необхідних для виробництва та ремонту західної зброї.

Раніше нашою моделлю було: віддайте нам. Тепер нашою моделлю буде: Давайте зробимо це разом, — каже Камишін.

Отримання ліцензій на виробництво техніки

Однак наразі Україна навіть не має ліцензій на ремонт отриманої американської зброї, не кажучи вже про її виробництво.

Джон Уллріх, керівник компанії Raytheon Technologies, порівнює це з тим, щоб дати друзям автомобіль, але не дозволити їм замінити моторне масло.

На початку своєї кар’єри Уллріх працював над виробництвом ракети Javelin, яка коштує приблизно чверть мільйона доларів за постріл. США доставили тисячі Javelin в Україну на початку вторгнення, і вони були вирішальними для поразки Росії в битві за Київ.

Тепер, каже Уллріх, Україні потрібен доступ до більш передових технологій, а також гроші, щоб використовувати їх і адаптувати до мінливих реалій на полі бою.