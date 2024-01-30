Скільки коштує вбити одного окупанта українською зброєю — відповідь Камишіна

Формула знищення російських окупантів

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін пояснив журналісту видання TIME Саймону Шустеру, чому Україна фіксується на виробництві дронів.

Це звучить нудно, але існує формула: ціна одного знищення [окупанта]. Ми застосовуємо її до кожного виду зброї, який виробляється в Україні. Один снаряд «Стугни», наприклад, у середньому вбиває трьох [росіян]. Значить, ціна одного вбивства ― 4 613 дол. Ціна ж убивства з використанням FPV-дрона ― 1 650 дол. Висновок простий: треба класти у виробництво дронів якомога більше грошей. Поширити

Виробництво дронів в Україні

TIME пише, що минулого року Україна вклала близько мільярда доларів у свою програму безпілотників, і ця цифра подвоїться у 2024 році.

Зараз в Україні приблизно двісті компаній виробляють безпілотники для військових, починаючи від стартапів і закінчуючи великими підприємствами радянської епохи.

Влітку 2016 року одна з провідних українських аерокосмічних компаній представила безпілотник під назвою «Горлиця», який радіус дії близько 100 кілометрів і міг справлятися з розвідкою та цілевказуванням.

Однак на початок російського вторгнення у 2022 році, в Україні був лише прототип цих безпілотників.

Лише на другому році вторгнення їх переконструювали для польотів на набагато більші відстані та запустили в масове виробництво. Відтоді їх використовували для нанесення ударів по цілях у глибині російської території.