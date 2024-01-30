Скільки коштує вбити одного окупанта українською зброєю — відповідь Камишіна

Україна фокусується на виробництві безпілотників, оскільки ціна знищення ворога дронами набагато менша, ніж іншою зброєю.
Формула знищення російських окупантів
Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін пояснив журналісту видання TIME Саймону Шустеру, чому Україна фіксується на виробництві дронів.
Виробництво дронів в Україні
TIME пише, що минулого року Україна вклала близько мільярда доларів у свою програму безпілотників, і ця цифра подвоїться у 2024 році.
Зараз в Україні приблизно двісті компаній виробляють безпілотники для військових, починаючи від стартапів і закінчуючи великими підприємствами радянської епохи.
Влітку 2016 року одна з провідних українських аерокосмічних компаній представила безпілотник під назвою «Горлиця», який радіус дії близько 100 кілометрів і міг справлятися з розвідкою та цілевказуванням.
Однак на початок російського вторгнення у 2022 році, в Україні був лише прототип цих безпілотників.
Лише на другому році вторгнення їх переконструювали для польотів на набагато більші відстані та запустили в масове виробництво. Відтоді їх використовували для нанесення ударів по цілях у глибині російської території.
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