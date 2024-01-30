Сколько стоит убить одного оккупанта украинским оружием — ответ Камышина
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько стоит убить одного оккупанта украинским оружием — ответ Камышина

Александр Камышин
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Источник:  TIME

Украина фокусируется на производстве беспилотников, поскольку цена уничтожения врага дронами намного меньше, чем другим оружием.

Формула уничтожения российских оккупантов

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин объяснил журналисту издание TIME Саймону Шустеру, почему Украина фиксируется на производстве дронов.

Это звучит скучно, но существует формула: цена одного уничтожения [оккупанта]. Мы применяем его к каждому виду оружия, производимого в Украине. Один снаряд «Стугны», например, в среднем убивает троих [россиян]. Значит, цена одного убийства — 4 613 дол. Цена же убийства с использованием FPV-дрона — 1 650 дол. Вывод прост: надо вкладывать в производство дронов как можно больше денег.

Производство дронов в Украине

TIME пишет, что в прошлом году Украина вложила около миллиарда долларов в свою программу беспилотников, и эта цифра удвоится в 2024 году.

Сейчас в Украине около двухсот компаний производят беспилотники для военных, начиная от стартапов и заканчивая крупными предприятиями советской эпохи.

Летом 2016 года одна из ведущих украинских аэрокосмических компаний представила беспилотник под названием «Горлица», который имел радиус действия около 100 километров и мог справляться с разведкой и целеуказанием.

Однако к началу российского вторжения в 2022 году в Украине был лишь прототип этих беспилотников.

Только на втором году вторжения их переконструировали для полетов на гораздо большие расстояния и запустили в массовое производство. С этого времени их использовали для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.

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