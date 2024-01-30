Сколько стоит убить одного оккупанта украинским оружием — ответ Камышина

Формула уничтожения российских оккупантов

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин объяснил журналисту издание TIME Саймону Шустеру, почему Украина фиксируется на производстве дронов.

Это звучит скучно, но существует формула: цена одного уничтожения [оккупанта]. Мы применяем его к каждому виду оружия, производимого в Украине. Один снаряд «Стугны», например, в среднем убивает троих [россиян]. Значит, цена одного убийства — 4 613 дол. Цена же убийства с использованием FPV-дрона — 1 650 дол. Вывод прост: надо вкладывать в производство дронов как можно больше денег. Поделиться

Производство дронов в Украине

TIME пишет, что в прошлом году Украина вложила около миллиарда долларов в свою программу беспилотников, и эта цифра удвоится в 2024 году.

Сейчас в Украине около двухсот компаний производят беспилотники для военных, начиная от стартапов и заканчивая крупными предприятиями советской эпохи.

Летом 2016 года одна из ведущих украинских аэрокосмических компаний представила беспилотник под названием «Горлица», который имел радиус действия около 100 километров и мог справляться с разведкой и целеуказанием.

Однако к началу российского вторжения в 2022 году в Украине был лишь прототип этих беспилотников.

Только на втором году вторжения их переконструировали для полетов на гораздо большие расстояния и запустили в массовое производство. С этого времени их использовали для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.