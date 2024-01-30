Украина не может догнать РФ в производстве обычных вооружений, нужны передовые технологии — Камышин

Украине нужны передовые технологии от партнеров, чтобы победить Россию технически, поскольку в производстве обычных вооружений Украина не сможет догнать оккупантов.

Украине нужны передовые технологии

Журналист издания TIME Саймон Шустер пишет, что перед министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным стоит огромная задача.

Ему нужно будет не только вдохнуть новую жизнь в украинские заводы, но и в некоторых случаях перенастроить их для совершенно новых целей.

Сколько бы мы ни производили обычных вооружений, мы не можем догнать Россию. Нам нужно использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход, — говорит Камышин. Поделиться

Он сравнил этот вызов с историей о Давиде и Голиафе, играющей на повторе, когда каждая новая фаза войны обязывает Украину найти новую рогатку.

Издание отмечает, что Зеленский с командой сделал ставку на то, что со временем переход к внутреннему производству может дать им достаточное преимущество для победы.

Наибольшей задачей в ближайшие месяцы будет привлечение иностранных партнеров к украинской оружейной промышленности и получение лицензий, необходимых для производства и ремонта западного оружия.

Раньше нашей моделью было: отдайте нам. Теперь нашей моделью будет: Давайте сделаем это вместе, — говорит Камышин. Поделиться

Получение лицензий на производство техники

Однако пока Украина даже не имеет лицензий на ремонт полученного американского оружия, не говоря уже о его производстве.

Джон Уллрих, руководитель компании Raytheon Technologies, сравнивает это с тем, чтобы дать друзьям автомобиль, но не разрешить им заменить моторное масло.

В начале своей карьеры Улрих работал над производством ракеты Javelin, которая стоит примерно четверть миллиона долларов за выстрел. США доставили тысячи Javelin в Украину в начале вторжения, и они были решающими для поражения России в битве за Киев.

Теперь, говорит Уллрих, Украине нужен доступ к более передовым технологиям, а также деньги, чтобы использовать их и адаптировать к меняющимся реалиям на поле боя.