Смартфоны с лучшими камерами для селфи и не только — рейтинг TechRadar

В эпоху соцсетей и ярких качественных фото все больше людей ищут смартфоны с мощными камерами. Эксперты портала TechRadar посоветовали, на какие телефоны следует обратить внимание.
Главные тезисы
- Samsung Galaxy S24 Ultra возглавляет рейтинг как самый лучший камерофон по версии TechRadar.
- Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL поражают феноменальными функциями ИИ и лучшей ночной съемкой.
- iPhone 15 Pro Max признан бесспорным лидером в мобильной видеосъемке.
Samsung Galaxy S24 Ultra
По словам иностранных специалистов, именно этот смартфон достоин, чтобы возглавить рейтинг, ведь именно он остается лучшим камерофоном вот уже девять месяцев.
Что важно понимать, речь идет о самой универсальной камере с большим количеством объективов и лучшем качестве съемки с зумом.
Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
На второй ступени разместились сразу два смартфона, поскольку камеры у них идентичны. Нельзя также проигнорировать феноменальные ИИ-функции и лучшую среди конкурентов ночную съемку.
iPhone 15 Pro Max
Как отмечают специалисты TechRadar , его они считают бесспорным лидером мобильной видеосъемки. Более того, указано, что именно это лучший камерофон в истории Apple.
Это единственный доступный iPhone с 5-кратным приближением без потери качества.
iPhone 15
Эксперты называют его лучшим камерофоном для большинства.
Одна из его главных положительных характеристик — это то, что он снимает отлично практически в любых условиях.
Пользователи не устают постоянно восхвалять iPhone 15, поэтому его можно расценивать как универсальный и беспроигрышный вариант.
Google Pixel 8a
Если ваш бюджет ограничен, то обратите внимание на этот интересный смартфон.
По словам специалистов, если слишком сильно не присматриваться, он снимает почти так же хорошо, как Pixel 9 Pro, но стоит заметно дешевле.
OnePlus 12
Если вы любите радовать себя качественными селфи, то обратите внимание на этот вариант, ведь именно его считают лучшим камерофоном для такого типа фотографий.
Однако если вы мечтаете о поразительных телефотоснимках или экстремальной макросъемке — он вам в этом не помощник.
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