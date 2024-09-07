Смартфоны с лучшими камерами для селфи и не только — рейтинг TechRadar

В эпоху соцсетей и ярких качественных фото все больше людей ищут смартфоны с мощными камерами. Эксперты портала TechRadar посоветовали, на какие телефоны следует обратить внимание.

Samsung Galaxy S24 Ultra

По словам иностранных специалистов, именно этот смартфон достоин, чтобы возглавить рейтинг, ведь именно он остается лучшим камерофоном вот уже девять месяцев.

Что важно понимать, речь идет о самой универсальной камере с большим количеством объективов и лучшем качестве съемки с зумом.

Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

На второй ступени разместились сразу два смартфона, поскольку камеры у них идентичны. Нельзя также проигнорировать феноменальные ИИ-функции и лучшую среди конкурентов ночную съемку.

iPhone 15 Pro Max

Как отмечают специалисты TechRadar , его они считают бесспорным лидером мобильной видеосъемки. Более того, указано, что именно это лучший камерофон в истории Apple.

Это единственный доступный iPhone с 5-кратным приближением без потери качества.

iPhone 15

Эксперты называют его лучшим камерофоном для большинства.

Одна из его главных положительных характеристик — это то, что он снимает отлично практически в любых условиях.

Пользователи не устают постоянно восхвалять iPhone 15, поэтому его можно расценивать как универсальный и беспроигрышный вариант.

Google Pixel 8a

Если ваш бюджет ограничен, то обратите внимание на этот интересный смартфон.

По словам специалистов, если слишком сильно не присматриваться, он снимает почти так же хорошо, как Pixel 9 Pro, но стоит заметно дешевле.

OnePlus 12

Если вы любите радовать себя качественными селфи, то обратите внимание на этот вариант, ведь именно его считают лучшим камерофоном для такого типа фотографий.