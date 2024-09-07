Смартфони з найкращими камерами для селфі і не тільки — рейтинг TechRadar

В епоху соцмереж та яскравих якісних фото дедалі більше людей шукають смартфони з потужними камерами. Експерти порталу TechRadar порадили, на які телефони варто звернути увагу.

Samsung Galaxy S24 Ultra

За словами іноземних фахівців, саме цей смартфон гідний, щоб очолити рейтинг, адже саме він залишається найкращим камерофоном ось уже протягом дев'яти місяців.

Що важливо розуміти, йдеться про найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом.

Google Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL

На другій щаблині розмістилися одразу два смартфони, оскільки камери у них ідентичні. Не можна також проігнорувати феноменальні ШІ-функції та найліпшу серед конкурентів нічну зйомку.

iPhone 15 Pro Max

Як зазначають фахівці TechRadar, його вони вважають безперечним лідером мобільної відеозйомки. Ба більше, вказано, що саме це найкращий камерофон в історії Apple.

Це єдиний доступний iPhone з 5-кратним наближенням без втрати якості.

iPhone 15

Експерти величають його найкращим камерофоном для більшості.

Одна з його головних позитивних характеристик це те, що знімає відмінно практично в будь-яких умовах.

Користувачі також не втомлюються постійно вихваляти iPhone 15, тому його можна розцінювати як універсальний та безпрограшний варіант.

Google Pixel 8a

Якщо ваш бюджет наразі обмежений, то зверніть увагу на цей цікавий смартфон.

За словами фахівців, якщо занадто сильно не придивлятися, він знімає майже настільки ж добре, як Pixel 9 Pro, але коштує помітно дешевше.

OnePlus 12

Якщо ви полюбляти тішити себе якісними селфі, то зверніть увагу на цей варіант, адже саме його вважають найкращим камерофоном для такого типу світлин.