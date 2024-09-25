Приближается эра "всеобщего процветания". Автор ChatGPT удивил смелым прогнозом

Уже в ближайшие годы человечество увидит зарождение сверхинтеллекта, который может изменить ход истории. С таким прогнозом выступил генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман.
Главные тезисы
- Надинтеллект поспособствует всеобщему процветанию, а также поможет сделать людей умнее и эффективнее.
- Развитие сверхразума может продолжаться дольше, чем предполагалось ранее, однако этот процесс неотвратим.
- Новый вид искусственного интеллекта будет способен решать сложные задачи и помогать людям в повседневных делах.
Человечество продолжает активно прогрессировать
По убеждению Сэма Альтмана, появление сверхинтеллекта приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре "всеобщего процветания".
Несмотря на это, он озвучил предупреждение, что развитие сверхума может продолжаться дольше, чем он прогнозировал ранее.
По словам генерального директора OpenAI, в ближайшем будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки сочли бы магией.
Чего ждать от сверхмощного ИИ
Сэм Альтман озвучил прогноз, что новый вид искусственного интеллекта будет способен решать сверхсложные задачи.
Более того, он сможет открыть перед человечеством путь к светлому будущему.
Кроме того, сообщается, что все смогут получить качественное образование и необходимые навыки, что обеспечит успех в мире с огромным выбором профессий и приведет к беспрецедентному процветанию.
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