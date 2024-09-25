Наближається ера "загального процвітання". Творець ChatGPT здивував сміливим прогнозом

Уже найближчими роками людство побачить зародження надінтелекту, який може змінити хід історії. З таким прогнозом виступив генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман.
Головні тези:
- Надінтелект посприяє загальному процвітанню, а також допоможе зробити людей розумнішими та ефективнішими.
- Розвиток надрозуму може тривати довше, ніж попередньо прогнозувалося, однак цей процес невідворотній.
- Новий вид штучного інтелекту буде здатний розв'язувати складні завдання та допомагати людям у повсякденних справах.
Людство продовжує активно прогресувати
На переконання Сема Альтмана, поява надінтелекту призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".
Попри це, він озвучив попередження, що розвиток надрозуму може тривати довше, ніж він раніше прогнозував.
За словами генерального директора OpenAI, у найближчому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.
Чого очікувати від надпотужного ШІ
Сем Альтман озвучив прогноз, що новий вид штучного інтелекту буде здатний розв'язувати надскладні завдання .
Ба більше, він зможе відкрити перед людством шлях до світлого майбутнього.
Окрім того, наголошується, що всі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.
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