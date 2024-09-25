Наближається ера "загального процвітання". Творець ChatGPT здивував сміливим прогнозом

Уже найближчими роками людство побачить зародження надінтелекту, який може змінити хід історії. З таким прогнозом виступив генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман.

Людство продовжує активно прогресувати

На переконання Сема Альтмана, поява надінтелекту призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".

Попри це, він озвучив попередження, що розвиток надрозуму може тривати довше, ніж він раніше прогнозував.

За словами генерального директора OpenAI, у найближчому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.

Ця здатність не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту. З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим. Поширити

Чого очікувати від надпотужного ШІ

Сем Альтман озвучив прогноз, що новий вид штучного інтелекту буде здатний розв'язувати надскладні завдання .

Ба більше, він зможе відкрити перед людством шлях до світлого майбутнього.

У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися "персональною командою ШІ", яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а "віртуальні експерти" зроблять наше життя простішим. Віртуальні наставники усунуть складнощі в навчанні, адаптуючись до потреб кожної дитини. Поширити

Окрім того, наголошується, що всі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.