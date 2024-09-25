Наближається ера "загального процвітання". Творець ChatGPT здивував сміливим прогнозом
Категорія
Технології
Дата публікації

Наближається ера "загального процвітання". Творець ChatGPT здивував сміливим прогнозом

Сем Альтман
Джерело:  online.ua

Уже найближчими роками людство побачить зародження надінтелекту, який може змінити хід історії. З таким прогнозом виступив генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман.

Головні тези:

  • Надінтелект посприяє загальному процвітанню, а також допоможе зробити людей розумнішими та ефективнішими.
  • Розвиток надрозуму може тривати довше, ніж попередньо прогнозувалося, однак цей процес невідворотній.
  • Новий вид штучного інтелекту буде здатний розв'язувати складні завдання та допомагати людям у повсякденних справах.

Людство продовжує активно прогресувати

На переконання Сема Альтмана, поява надінтелекту призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".

Попри це, він озвучив попередження, що розвиток надрозуму може тривати довше, ніж він раніше прогнозував.

За словами генерального директора OpenAI, у найближчому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.

Ця здатність не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту. З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим.

Чого очікувати від надпотужного ШІ

Сем Альтман озвучив прогноз, що новий вид штучного інтелекту буде здатний розв'язувати надскладні завдання .

Ба більше, він зможе відкрити перед людством шлях до світлого майбутнього.

У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися "персональною командою ШІ", яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а "віртуальні експерти" зроблять наше життя простішим. Віртуальні наставники усунуть складнощі в навчанні, адаптуючись до потреб кожної дитини.

Окрім того, наголошується, що всі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Новітні технології. В Україні впроваджують інноваційну діагностику раку
Новітні технології. В Україні впроваджують інноваційну діагностику раку
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай надає Росії технології для війни з Україною — розвідка США
Китай надає Росії технології для війни з Україною — розвідка США
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Вимагають 7 млрд дол. Google звинуватили у порушенні патентів на ШІ-технології
Google

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?