OpenAI тестує власного ШІ-помічника Operator. Коли очікувати

OpenAI готується випустити власного агента на основі штучного інтелекту під назвою Operator. Тестовий реліз нового інструмента відбудеться у січні 2025 року.

OpenAI тестує власного ШІ-помічника Operator

Operator зможе допомагати користувачам писати код, бронювати квитки та робити інші дії у браузері та на комп’ютері.

У компанії було кілька проєктів з дослідження потенційного застосування агентів, однак найближчим до релізу є саме загальний помічник для користувачів, який допоможе виконувати повсякденні завдання.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман натякав на запуск агента ще минулого місяця. Під час сесії питань та відповідей на Reddit в Альтмана запитали щодо наступної великої моделі ШІ. На що він відповів, що наступним великим проривом в ШІ будуть саме агенти.

Допоки OpenAI лише готується випустити Operator, інші компанії вже обігнали її в цьому питання. Зокрема Anthropic випустила власного агента, який вміє використовувати комп’ютер та може виконувати завдання від користувачів. Поширити

Microsoft, яка близько співпрацює з розробником ChatGPT, також представила свого агента на основі Copilot, який має на меті позбавити працівників нудних завдань. Ще відомо, що Google найближчим часом також анонсує власного агента під назвою Jarvis.

Що відомо про нову революційну модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що реліз Оrion буде відрізнятись від попередніх релізів моделей ШІ.

Зокрема першими доступ до іноваційної системи отримає низка компаній-партнерів, які розробляють власні системи штучного інтелекту на базі розробок OpenAI.

Вважається, що Оrion буде наступником GPT-4, однак наразі невідомо, чи буде він позиціонуватись як GPT-5, або якось по іншому.