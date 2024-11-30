Сразу 5 медиакомпаний из Канады, владеющих новостными ресурсами, подали судебный иск против компании-собственника ChatGPT OpenAI, обвиняя ее в нарушении авторских прав и условий пользования информацией в Интернете.

Что известно о судебном деле против OpenAI со стороны канадских медиакомпаний

Новый судебный иск является частью волны аналогичных обращений против OpenAI и других технологических гигантов со стороны авторов, художников, музыкальных издателей и других владельцев авторских прав относительно информации, используемой для обучения генеративных систем ИИ.

В судебном иске канадских медиакомпаний Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press и CBC/Radio-Canada отмечается, что OpenAI использует большие объемы информации в разработке собственных продуктов, однако не спрашивает о праве на разрешение этой информации и не выплачивает компенсации правообладателям.

OpenAI

Журналистика — это общественный интерес. Использование OpenAI журналистики других компаний для собственной коммерческой выгоды — нет. Это незаконно, — заявляют представители канадских медиакомпаний. Поделиться

Что известно о предыдущих судебных тяжбах против OpenAI

7 ноября федеральный судья Нью-Йорка отклонил иск против OpenAI, в котором утверждалось, что он неправомерно использовал статьи новостных сайтов Raw Story и AlterNet.

В 84-страничном исковом заявлении, поданном в Высший суд Онтарио, пять канадских компаний требовали от OpenAI возмещения ущерба и постоянного судебного запрета на использование их материалов без их согласия.

В ответ OpenAI заявил, что его модели были обучены на общедоступных данных, основанных на принципах добросовестного использования и связанных с ними международных принципах авторского права, справедливых для авторов.