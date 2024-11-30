Канадські медіакомпанії судитимуться з OpenAI. У чому причина
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Технології
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Канадські медіакомпанії судитимуться з OpenAI. У чому причина

OpenAI
Джерело:  Reuters

Одразу 5 медіакомпаній з Канади, які володіють новинними ресурсами, подали судовий позов проти компанії-власника ChatGPT OpenAI, звинувачуючи її у порушенні авторських прав і умов користування інформацією в Інтернеті.

Головні тези:

  • Канадські медіакомпанії подали судовий позов проти OpenAI, звинувачуючи її у порушенні авторських прав та умов користування інформацією в Інтернеті.
  • Судовий позов є частиною хвилі звернень проти технологічних гігантів щодо використання інформації для навчання генеративних систем ШІ, яка порушує права авторів.
  • Ця суперечка стала об'єктом уваги й канадських, й американських медіа, піднімаючи питання етики використання інформації для комерційних цілей без згоди власників прав.
  • Попередні судові позови проти OpenAI свідчать про загострення конфлікту між технологічними компаніями та власниками авторських прав.
  • OpenAI відстоює позицію, що їхні моделі навчені на загальнодоступних даних і відповідають міжнародним принципам авторського права.

Що відомо про судову справу проти OpenAI з боку канадських медіакомпаній

Зазначається, що новий судовий позов є частиною хвилі аналогічних звернень проти OpenAI та інших технологічних гігантів з боку авторів, художників, музичних видавців та інших власників авторських прав щодо інформації, яка використовується для навчання генеративних систем ШІ.

У судовому позові канадських медіакомпаній Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press і CBC/Radio-Canada зазначається, що OpenAI використовує великі об’єми інформації у розробці власних продуктів, однак не запитує про право на дозвіл до цієї інформації і не виплачує компенсацій правовласникам.

Канадські медіакомпанії подали до суду на OpenAI
OpenAI

Журналістика — це суспільний інтерес. Використання OpenAI журналістики інших компаній для власної комерційної вигоди — ні. Це незаконно, — заявляють представники канадських медіакомпаній.

Що відомо про попередні судові позови проти OpenAI

7 листопада федеральний суддя Нью-Йоркавідхилив позов проти OpenAI, в якому стверджувалося, що він неправомірно використовував статті новинних сайтів Raw Story і AlterNet.

У 84-сторінковій позовній заяві, поданій до Вищого суду Онтаріо, п'ять канадських компаній вимагали від OpenAI відшкодування збитків і постійної судової заборони на використання їхніх матеріалів без їхньої згоди.

У відповідь OpenAI заявив, що його моделі були навчені на загальнодоступних даних, засновані на принципах добросовісного використання та пов'язаних з ними міжнародних принципах авторського права, які є справедливими для авторів.

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