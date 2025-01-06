Гендиректор технологической компании OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал, что в компаниях уже в этом году заработают виртуальные работники на базе искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- ИИ-работники могут появиться уже в этом году, согласно прогнозам гендиректора OpenAI.
- Разработка суперинтеллекта может привести к значительному увеличению научных открытий и инноваций.
- Популярность сервисов OpenAI, включая ChatGPT, представляет вызовы для финансовой устойчивости компании.
- OpenAI несет убытки из-за неожиданной популярности ChatGPT Pro, однако компания сохраняет амбициозные планы в области искусственного интеллекта.
Что известно о вероятном появлении ИИ-работников в компаниях по всему миру
Он также подчеркнул, что за последние несколько лет количество активных пользователей ChatGPT возросло со 100 млн до 300 млн в неделю.
Гендиректор OpenAI отметил, что сейчас усилия компании направлены на создание суперинтеллекта, благодаря которому "можно будет добиться всего".
В OpenAI заявили о потере денег из-за безумной популярности последней версии их ИИ
Альтман отметил, что в настоящее время OpenAI начала терять деньги из-за недавно запущенной подписки ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц, поскольку количество пользователей превысило ожидания компании.
Он также отметил, что самостоятельно выбирал цену для нового тарифа и считал, что компания заработает немного денег.
OpenAI не является прибыльной компанией, невзирая на то, что с момента основания она привлекла около 20 млрд дол. Компания ожидала ущерба в размере около 5 млрд дол. при доходе в 3,7 млрд дол. в прошлом году.
Причиной таких расходов, как содержание персонала, аренда офиса и инфраструктура для обучения ИИ. В какой-то момент ChatGPT стоил OpenAI примерно 700 тысяч долларов в день.
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