Разработчики из OpenAI добавили в свою наиболее популярную модель искусственного интеллекта ChatGPT возможность анализировать видеопотоки и реагировать на действия пользователей.

Что известно об обновленных возможностях ChatGPT

В частности, ИИ получила возможность обрабатывать потоковое видео со смартфонов, компьютерных камер и экранов устройств.

В OpenAI впервые анонсировали способность ChatGPT реагировать на видео во время общения с пользователем в мае 2024 года, однако внедрение новой функции столкнулось с многочисленными трудностями.

Официально она стала доступна только 12 декабря 2024 года.

ChatGPT

Пользователям ChatGPT Enterprise и Edu придется подождать до января 2025 года.

Новая функция была недавно продемонстрирована в программе CNN "60 минут". В эфире президент OpenAI Грег Брокман протестировал технологию с телеведущим Андерсоном Купером. Купер изобразил на доске анатомические части тела, которые ChatGPT успешно распознала.

Однако когда перед ним встала геометрическая задача, ChatGPT совершил ошибку, продемонстрировав свою склонность к галлюцинациям — известное ограничение моделей искусственного интеллекта.

Что известно о растущей конкуренции между ChatGPT и Google

Развертывание возможностей визуального распознавания ChatGPT рассматривается как конкурентный шаг против Google и Meta, работающих над аналогичными функциями для своих чат-ботов.

Интересно, что Google объявил о выпуске Project Astra, инструменте ИИ, способного анализировать видеопотоки в реальном времени, доступном для выбранной группы доверенных тестировщиков на Android.

Для OpenAI предоставить возможность "видеть" своему инструменту означает значительное развитие интерактивности ChatGPT, выводя его за рамки текстового и голосового общения в пространство, где он может визуально взаимодействовать с пользователями.

Эта функция может открыть новые возможности для интерактивного обучения, творческой помощи и задач поддержки, хотя случающиеся в ней ошибки подчеркивают постоянные вызовы в развитии ИИ.