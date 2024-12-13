Разработчики из OpenAI добавили в свою наиболее популярную модель искусственного интеллекта ChatGPT возможность анализировать видеопотоки и реагировать на действия пользователей.
Главные тезисы
- ChatGPT от OpenAI теперь способен анализировать видеопотоки и реагировать на действия пользователей в реальном времени.
- Развитие визуального распознавания ChatGPT ставит его в конкуренцию с Google и Meta, которые также работают над аналогичными функциями для своих чат-ботов.
- Новая функция ChatGPT открывает перспективы для интерактивного обучения и творческой помощи, однако ошибки в работе подчеркивают вызовы в развитии искусственного интеллекта.
- Google также анонсировал проект Project Astra, работающий над визуальным анализом видеопотоков в реальном времени, что добавляет к конкуренции в области развития ИИ.
- Возможность ChatGPT 'видеть' открывает новые перспективы в общении с искусственным интеллектом, предоставляя пользователю уникальный опыт взаимодействия и обучения.
Что известно об обновленных возможностях ChatGPT
В частности, ИИ получила возможность обрабатывать потоковое видео со смартфонов, компьютерных камер и экранов устройств.
В OpenAI впервые анонсировали способность ChatGPT реагировать на видео во время общения с пользователем в мае 2024 года, однако внедрение новой функции столкнулось с многочисленными трудностями.
Официально она стала доступна только 12 декабря 2024 года.
Пользователям ChatGPT Enterprise и Edu придется подождать до января 2025 года.
Новая функция была недавно продемонстрирована в программе CNN "60 минут". В эфире президент OpenAI Грег Брокман протестировал технологию с телеведущим Андерсоном Купером. Купер изобразил на доске анатомические части тела, которые ChatGPT успешно распознала.
Однако когда перед ним встала геометрическая задача, ChatGPT совершил ошибку, продемонстрировав свою склонность к галлюцинациям — известное ограничение моделей искусственного интеллекта.
Что известно о растущей конкуренции между ChatGPT и Google
Развертывание возможностей визуального распознавания ChatGPT рассматривается как конкурентный шаг против Google и Meta, работающих над аналогичными функциями для своих чат-ботов.
Интересно, что Google объявил о выпуске Project Astra, инструменте ИИ, способного анализировать видеопотоки в реальном времени, доступном для выбранной группы доверенных тестировщиков на Android.
Для OpenAI предоставить возможность "видеть" своему инструменту означает значительное развитие интерактивности ChatGPT, выводя его за рамки текстового и голосового общения в пространство, где он может визуально взаимодействовать с пользователями.
Эта функция может открыть новые возможности для интерактивного обучения, творческой помощи и задач поддержки, хотя случающиеся в ней ошибки подчеркивают постоянные вызовы в развитии ИИ.
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