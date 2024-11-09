По прогнозам разработчика ChatGPT, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет осознавать сам себя.
Главные тезисы
- Согласно прогнозам разработчика ChatGPT и гендиректора OpenAI, искусственный интеллект может обрести самосознание уже в ближайшие 5 лет.
- Создание AGI с самосознанием потребует огромных затрат около 7 трлн долларов на необходимую инфраструктуру.
- Революционные изменения в сфере ИИ будут происходить постепенно, изменяя жизнь людей и открывая новые возможности развития технологий.
- Компания OpenAI уже разработала поисковую систему ChatGPT Search и готовит преемника ChatGPT - систему Orion на базе ИИ, которая обещает быть уровнем общего ИИ.
- Быстрые темпы развития технологий в области ИИ создают новые перспективы в науке и техническом прогрессе, открывая возможности для решения задач любой сложности.
Что известно о появлении самосознания в ИИ
Альтман предсказывает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст так называемый AGI, у которого будет самосознание.
По его словам, общий искусственный интеллект будет представлять собой теоретическую итерацию ИИ, с помощью которой искусственный интеллект будет иметь самосознание, будет самостоятельно мыслить, учиться и выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек.
При этом гендиректор OpenAI отметил, что для создания инфраструктуры, которая будет поддерживать ИИ с функциями самосознания, понадобится около 7 трлн долларов.
Эту сумму необходимо потратить на производство полупроводников и строительство дата-центров.
Альтман ожидает, что появление революционного ИИ не приведет к резким изменениям в жизни людей, ведь новые технологии будут внедряться постепенно.
Что известно о последних значительных достижениях в области разработки ИИ
Компания OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search. Она уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем заработает для всех.
Поисковик появился в текстовом поле для обычных запросов. Он сразу ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылку на источники. Причем поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной разговорной форме.
Кроме этого в OpenAI готовят преемника ChatGPT — систему на базе ИИ с условным названием Orion.
В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.
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