Разработчик ChatGPT Сэм Альтман спрогнозировал сроки революции в сфере ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Разработчик ChatGPT Сэм Альтман спрогнозировал сроки революции в сфере ИИ

Сем Альтман
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Источник:  Reddit

По прогнозам разработчика ChatGPT, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет осознавать сам себя.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозам разработчика ChatGPT и гендиректора OpenAI, искусственный интеллект может обрести самосознание уже в ближайшие 5 лет.
  • Создание AGI с самосознанием потребует огромных затрат около 7 трлн долларов на необходимую инфраструктуру.
  • Революционные изменения в сфере ИИ будут происходить постепенно, изменяя жизнь людей и открывая новые возможности развития технологий.
  • Компания OpenAI уже разработала поисковую систему ChatGPT Search и готовит преемника ChatGPT - систему Orion на базе ИИ, которая обещает быть уровнем общего ИИ.
  • Быстрые темпы развития технологий в области ИИ создают новые перспективы в науке и техническом прогрессе, открывая возможности для решения задач любой сложности.

Что известно о появлении самосознания в ИИ

Альтман предсказывает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст так называемый AGI, у которого будет самосознание.

По его словам, общий искусственный интеллект будет представлять собой теоретическую итерацию ИИ, с помощью которой искусственный интеллект будет иметь самосознание, будет самостоятельно мыслить, учиться и выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек.

При этом гендиректор OpenAI отметил, что для создания инфраструктуры, которая будет поддерживать ИИ с функциями самосознания, понадобится около 7 трлн долларов.

Сэм Альтман спрогнозировал сроки появления самосознания в ИИ
ШИ

Эту сумму необходимо потратить на производство полупроводников и строительство дата-центров.

Альтман ожидает, что появление революционного ИИ не приведет к резким изменениям в жизни людей, ведь новые технологии будут внедряться постепенно.

Я думаю, что через 5 лет у нас будут невероятно быстрые темпы усовершенствования самой технологии. Люди будут говорить: 'Чувак, AGI пришел и ушел'. Темпы прогресса просто безумны, и мы открываем все новые и новые вещи, как в сфере ИИ, так и во всей остальной науке, — убеждает гендиректор OpenAI.

Что известно о последних значительных достижениях в области разработки ИИ

Компания OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search. Она уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем заработает для всех.

Поисковик появился в текстовом поле для обычных запросов. Он сразу ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылку на источники. Причем поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной разговорной форме.

Кроме этого в OpenAI готовят преемника ChatGPT — систему на базе ИИ с условным названием Orion.

В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.

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