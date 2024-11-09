По прогнозам разработчика ChatGPT, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет осознавать сам себя.

Что известно о появлении самосознания в ИИ

Альтман предсказывает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст так называемый AGI, у которого будет самосознание.

По его словам, общий искусственный интеллект будет представлять собой теоретическую итерацию ИИ, с помощью которой искусственный интеллект будет иметь самосознание, будет самостоятельно мыслить, учиться и выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек.

При этом гендиректор OpenAI отметил, что для создания инфраструктуры, которая будет поддерживать ИИ с функциями самосознания, понадобится около 7 трлн долларов.

ШИ

Эту сумму необходимо потратить на производство полупроводников и строительство дата-центров.

Альтман ожидает, что появление революционного ИИ не приведет к резким изменениям в жизни людей, ведь новые технологии будут внедряться постепенно.

Я думаю, что через 5 лет у нас будут невероятно быстрые темпы усовершенствования самой технологии. Люди будут говорить: 'Чувак, AGI пришел и ушел'. Темпы прогресса просто безумны, и мы открываем все новые и новые вещи, как в сфере ИИ, так и во всей остальной науке, — убеждает гендиректор OpenAI. Поделиться

Что известно о последних значительных достижениях в области разработки ИИ

Компания OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search. Она уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем заработает для всех.

Поисковик появился в текстовом поле для обычных запросов. Он сразу ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылку на источники. Причем поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной разговорной форме.

Кроме этого в OpenAI готовят преемника ChatGPT — систему на базе ИИ с условным названием Orion.

В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.