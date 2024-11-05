ИИ вернет молодость Тому Хенксу в новом фильме "Здесь и сейчас" — видео
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Культура
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ИИ вернет молодость Тому Хенксу в новом фильме "Здесь и сейчас" — видео

Том Хенкс
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Источник:  online.ua

Фильм "Здесь и сейчас" (Here) станет первым в Голливуде, в котором режиссер полностью полагается на визуальные эффекты. Именно в нем искусственный интеллект изобразит известных актеров Тома Хенкса и Робин Райт в молодом возрасте и до 60 лет.

Главные тезисы

  • В фильме "Здесь и сейчас" использовали уникальный подход к визуальным эффектам.
  • Режиссер Роберт Земекис создает новаторский фильм, являющийся адаптацией графического романа.
  • История развивается в Нью-Джерси и делится на несколько временных периодов.

ИИ может изменить Голливуд

Как сообщает Ars Technica, эта лента стала адаптацией графического романа, а история развивается преимущественно в гостиной дома в Нью-Джерси в течение нескольких временных периодов.

Режиссер Роберт Земекис неожиданно для своей команды решил не искать актеров всех возрастов, а использовать ИИ для изменения внешности актеров.

Технология омоложения разработана компанией Metaphysic, которая занимается визуальными эффектами и создает эффекты старения лица в реальном времени. Во время съемок съемочная группа одновременно наблюдала за двумя мониторами: один показывал реальный вид актеров, а другой их возраст, который требовала сцена.

Как удалось узнать журналистам, для обучения модели команда Земекиса активно использовала предыдущие фильмы, в которых снимались Хенкс и Райт.

Стоит обратить внимание, что эта модель ИИ умеет генерировать мгновенные трансформации лица без месяцев ручной работы.

В чем заключается нюанс

Как отмечают эксперты, де-факто это не первая лента, в которой используются технологии ИИ для омоложения актеров.

К примеру, услугами ИИ пользовались во время съемок фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" / Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023 года.

Однако, что важно понимать, там искусственный интеллект только помогал на постпродакшине.

Вы не смогли бы снять этот фильм три года назад… Традиционные визуальные эффекты для такого уровня модификации лица потребовали бы сотни художников и значительно большего бюджета, близкого к стандартным расходам на фильмы Marvel, заявил Земекис.

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