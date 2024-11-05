ИИ вернет молодость Тому Хенксу в новом фильме "Здесь и сейчас" — видео

Фильм "Здесь и сейчас" (Here) станет первым в Голливуде, в котором режиссер полностью полагается на визуальные эффекты. Именно в нем искусственный интеллект изобразит известных актеров Тома Хенкса и Робин Райт в молодом возрасте и до 60 лет.

ИИ может изменить Голливуд

Как сообщает Ars Technica, эта лента стала адаптацией графического романа, а история развивается преимущественно в гостиной дома в Нью-Джерси в течение нескольких временных периодов.

Режиссер Роберт Земекис неожиданно для своей команды решил не искать актеров всех возрастов, а использовать ИИ для изменения внешности актеров.

Технология омоложения разработана компанией Metaphysic, которая занимается визуальными эффектами и создает эффекты старения лица в реальном времени. Во время съемок съемочная группа одновременно наблюдала за двумя мониторами: один показывал реальный вид актеров, а другой их возраст, который требовала сцена. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, для обучения модели команда Земекиса активно использовала предыдущие фильмы, в которых снимались Хенкс и Райт.

Стоит обратить внимание, что эта модель ИИ умеет генерировать мгновенные трансформации лица без месяцев ручной работы.

В чем заключается нюанс

Как отмечают эксперты, де-факто это не первая лента, в которой используются технологии ИИ для омоложения актеров.

К примеру, услугами ИИ пользовались во время съемок фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" / Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023 года.

Однако, что важно понимать, там искусственный интеллект только помогал на постпродакшине.