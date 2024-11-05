ШІ поверне молодість Тому Генксу у новому фільмі “Тут і зараз” — відео

Стрічка “Тут і зараз” (Here) стане першою у Голлівуді, у якій режисер повністю покладається на візуальні ефекти. Саме в цьому фільмі штучний інтелект зобразить відомих акторів Тома Генкса і Робін Райт у молодому віці та до 60 років.

ШІ може змінити Голлівуд

Як повідомляє Ars Technica, ця стрічка стала адаптацією графічного роману, а історія розвивається переважно у вітальні будинку в Нью-Джерсі протягом кількох часових періодів.

Режисер Роберт Земекіс неочікувано для своєї команди вирішив не шукати акторів різного віку, а використати ШІ для зміни зовнішності акторів.

Технологія омолодження була розроблена компанією Metaphysic, яка займається візуальними ефектами та створює ефекти старіння обличчя в реальному часі. Під час зйомок знімальна група одночасно спостерігала за двома моніторами: один показував реальний вигляд акторів, а інший — їхній вік, який вимагала сцена. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, для навчання моделі команда Земекіса активно використовувала попередні фільми, в яких знімались Генкс та Райт.

Варто звернути увагу на те, що ця модель ШІ вміє генерувати миттєві трансформації обличчя без місяців ручної роботи.

У чому полягає нюанс

Як зазначають експерти, де-факто це не перша стрічка, у якій використовуються технології ШІ для омолодження акторів.

До прикладу послугами ШІ користувалися під час зйомок фільму “Індіана Джонс і реліквія долі” / Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023 року.

Однак, що важливо розуміти, там штучний інтелект лише допомагав на етапі постпродакшену.