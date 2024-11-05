ШІ поверне молодість Тому Генксу у новому фільмі “Тут і зараз” — відео

Стрічка “Тут і зараз” (Here) стане першою у Голлівуді, у якій режисер повністю покладається на візуальні ефекти. Саме в цьому фільмі штучний інтелект зобразить відомих акторів Тома Генкса і Робін Райт у молодому віці та до 60 років.
Головні тези:
- У фільмі “Тут і зараз” використали унікальний підхід до візуальних ефектів.
- Режисер Роберт Земекіс створює новаторський фільм, який є адаптацією графічного роману.
- Історія розвивається в Нью-Джерсі та поділяється на кілька часових періодів.
ШІ може змінити Голлівуд
Як повідомляє Ars Technica, ця стрічка стала адаптацією графічного роману, а історія розвивається переважно у вітальні будинку в Нью-Джерсі протягом кількох часових періодів.
Режисер Роберт Земекіс неочікувано для своєї команди вирішив не шукати акторів різного віку, а використати ШІ для зміни зовнішності акторів.
Як вдалося дізнатися журналістам, для навчання моделі команда Земекіса активно використовувала попередні фільми, в яких знімались Генкс та Райт.
Варто звернути увагу на те, що ця модель ШІ вміє генерувати миттєві трансформації обличчя без місяців ручної роботи.
У чому полягає нюанс
Як зазначають експерти, де-факто це не перша стрічка, у якій використовуються технології ШІ для омолодження акторів.
До прикладу послугами ШІ користувалися під час зйомок фільму “Індіана Джонс і реліквія долі” / Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023 року.
Однак, що важливо розуміти, там штучний інтелект лише допомагав на етапі постпродакшену.
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