Анджеліна Джолі розкрила неочікуваний секрет свого успіху у Голлівуді

Одна з найвідоміших зірок Голлівуду Анджеліна Джолі відверто зізналася, що ніколи не мріяла стати акторкою. Вона вирішила піти у цей бізнес, оскільки її родина опинилася у скрутному фінансовому становищі.
Головні тези:
- Успіх до акторки прийшов раптово та неочікувано, коли вона вирішила допомогти своїм рідним.
- Анджеліна Джолі планує переїхати до Камбоджі через втрату приватності у Голлівуді.
- Зірка пояснила, що не так з сучасним Голлівудом.
Джолі навіть не підозрювала, що стане зіркою
За словами акторки, її кар'єра у Голлівуді розпочалася доволі нестандартно.
Вона ніколи не мріяла зніматися та не хотіла мати мільйонну армію фанатів. Успіх, якого Джолі вдалося досягти, прийшов раптово та неочікувано.
Як виявилося, вона вирішила просто допомогти власній родині, яка у часи її юності переживала непрості часи й мала серйозні фінансові проблеми.
Ба більше, Джолі не приховує, що наразі почуває себе некомфортно у Голлівуді, адже там стало набагато менше приватного простору.
Джолі зізналася, куди планує переїхати
За словами акторки, вона хотіла б розпочати новий етап життя поза межами США.
Ні для кого не секрет, що десятиліттями зірка жила в Лос-Анджелесі, проте це місто більше її не влаштовує.
Джолі непокоїть той факт, що її приватне життя все частіше стає публічним і їй складно залишати особисте лише для себе.
Як зазначає Анджеліна, доволі часто будь-яке слово, озвучене в Голлівуді, можуть використати проти неї.
Саме тому, коли її 6 дітей досягнуть повноліття, вона хоче переїхати до Камбоджі. У 2005 році знаменитість отримала громадянство цієї країни, до того ж її названий син родом звідти.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-