Анджеліна Джолі розкрила неочікуваний секрет свого успіху у Голлівуді
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Анджеліна Джолі розкрила неочікуваний секрет свого успіху у Голлівуді

Джолі
Джерело:  The Hollywood Reporter

Одна з найвідоміших зірок Голлівуду Анджеліна Джолі відверто зізналася, що ніколи не мріяла стати акторкою. Вона вирішила піти у цей бізнес, оскільки її родина опинилася у скрутному фінансовому становищі.

Головні тези:

  • Успіх до акторки прийшов раптово та неочікувано, коли вона вирішила допомогти своїм рідним.
  • Анджеліна Джолі планує переїхати до Камбоджі через втрату приватності у Голлівуді.
  • Зірка пояснила, що не так з сучасним Голлівудом.

Джолі навіть не підозрювала, що стане зіркою

За словами акторки, її кар'єра у Голлівуді розпочалася доволі нестандартно.

Вона ніколи не мріяла зніматися та не хотіла мати мільйонну армію фанатів. Успіх, якого Джолі вдалося досягти, прийшов раптово та неочікувано.

Як виявилося, вона вирішила просто допомогти власній родині, яка у часи її юності переживала непрості часи й мала серйозні фінансові проблеми.

Я рано стала акторкою, щоб допомагати мамі оплачувати рахунки. Були часи, коли мені подобалося бути митцем, а були часи, коли я була дуже далекою від того, щоб почуватися комфортно в цьому бізнесі. Я сподіваюся, що зможу побудувати з Голлівудом нові стосунки.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Американська акторка

Ба більше, Джолі не приховує, що наразі почуває себе некомфортно у Голлівуді, адже там стало набагато менше приватного простору.

Раніше в Голлівуді ви могли мати приватний простір, і робота говорила сама за себе. Зараз ставлення глядачів інше. Я намагаюся адаптуватися до того, чим ділитися, — зазначила Анджеліна.

Джолі зізналася, куди планує переїхати

За словами акторки, вона хотіла б розпочати новий етап життя поза межами США.

Ні для кого не секрет, що десятиліттями зірка жила в Лос-Анджелесі, проте це місто більше її не влаштовує.

Джолі непокоїть той факт, що її приватне життя все частіше стає публічним і їй складно залишати особисте лише для себе.

Як зазначає Анджеліна, доволі часто будь-яке слово, озвучене в Голлівуді, можуть використати проти неї.

Саме тому, коли її 6 дітей досягнуть повноліття, вона хоче переїхати до Камбоджі. У 2005 році знаменитість отримала громадянство цієї країни, до того ж її названий син родом звідти.

Людяність, яку я знайшла по всьому світу, не така, з якою я виросла тут. Після Лос-Анджелеса я буду проводити багато часу в Камбоджі. Відвідуватиму членів своєї сім'ї, де б вони не були, у якому куточку світу, — заявила Джолі.

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