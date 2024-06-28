Британський фотограф Джайлз Дьюлі представив виставку про Україну. Cеред гостей Анджеліна Джолі

Британський фотограф Джайлз Дьюлі представив нову серію робіт під назвою The Things They Carried. Також було показано фотощоденник Дьюлі з України протягом 2021-2024 років.

Що відомо про нову виставку Джайлза Дьюлі

Як зазначається, британський фотограф провів вечір, на якому презентував нову серію робіт The Things They They Carried. На виставці також була відома актриса Анджеліна Джолі.

Ці потужні широкоформатні фотографії наземних мін та НРБ кидають виклик нашому розумінню війни та її смертоносній спадщині, — зазначає фотограф. Поширити

Також з цими роботами було представлено фотощоденник Дьюлі з України 2021-2024 років.

Зображення насильства та фотографій з прифронтових територій дозволяє особисто зрозуміти життя тих, хто живе під час війни. Поширити

Фото — instagram.com/gilesduley

У Києві була виставка всесвітньо відомого фотографа Джайлза Дьюлі

Раніше у Музеї історії Києва відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.

Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.

Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.

Фото — online.ua