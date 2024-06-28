Британський фотограф Джайлз Дьюлі представив виставку про Україну. Cеред гостей Анджеліна Джолі

Британський фотограф Джайлз Дьюлі представив нову серію робіт під назвою The Things They Carried. Також було показано фотощоденник Дьюлі з України протягом 2021-2024 років.
Головні тези:
- Виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі презентувала серію робіт “The Things They Carried” та фотощоденник з України за період 2021-2024 років.
- На виставці була присутня відома актриса Анджеліна Джолі, яка привернула увагу до потужних фотографій мін та НВБ.
- Експозиція фотографа Джайлза Дьюлі спрямована на підвищення обізнаності щодо протимінної діяльності та підтримки постраждалих від війни.
- Джайлз Дьюлі активно документує вплив мін та НВБ на громадянське населення у різних країнах світу, представляючи роботи через десятиліття після військових конфліктів.
Що відомо про нову виставку Джайлза Дьюлі
Як зазначається, британський фотограф провів вечір, на якому презентував нову серію робіт The Things They They Carried. На виставці також була відома актриса Анджеліна Джолі.
Також з цими роботами було представлено фотощоденник Дьюлі з України 2021-2024 років.
У Києві була виставка всесвітньо відомого фотографа Джайлза Дьюлі
Раніше у Музеї історії Києва відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.
Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.
Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.
Джайлз Дьюлі — британський портретний і документальний фотограф, шеф-кухар, письменник. Вже понад 20 років документує вплив наземних мін та НВБ (боєприпас, що не вибухнув) на цивільне населення по всьому світу, часто через десятиліття після закінчення воєн, у таких країнах, як Ангола, Камбоджа, Лаос, Ліван, Ірак, В'єтнам, Колумбія, Ліван, Ірак та В'єтнам.
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