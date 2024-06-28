Британский фотограф Джайлз Дьюли представил выставку по Украине. Среди гостей Анджелина Джоли

Британский фотограф Джайлз Дьюли представил новую серию работ под названием “The Things They They Carried”. Также был показан фотодневник Дьюли из Украины в течение 2021-2024 годов.

Что известно о новой выставке Джайлза Дьюли

Как отмечается, британский фотограф провел вечер, на котором представил новую серию работ The Things They They Carried. На выставке также присутствовала известная актриса Анджелина Джоли.

Эти мощные широкоформатные фотографии наземных мин и НРБ бросают вызов нашему пониманию войны и ее смертоносному наследию, отмечает фотограф. Поделиться

Также с этими работами был представлен фотодневник Дьюли из Украины 2021-2024 годов.

Изображение насилия и фотографий с прифронтовых территорий позволяет лично понять жизнь живущих во время войны. Поделиться

Фото — instagram.com/gilesduley

В Киеве была выставка всемирно известного фотографа Джайлза Дьюли

В Музее истории Киева была выставка британского фотографа Джайлза Дьюли, приуроченная к Международному дню просвещения по минной безопасности.

Автор фотографий — фотограф Джайлз Дьюли — Уполномоченный ООН по правам людей с инвалидностью в контексте войны и развития мира.

Цель экспозиции, как сообщает музей, — повысить уровень осведомленности о противоминной деятельности и поддержке пострадавших от минно-взрывной деятельности через коллекцию мозаики опытов — от профессионального пиротехника до ветерана, от медицинского работника до технологического инноватора.

Фото — online.ua