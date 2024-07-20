Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта остаточно зреклася батька

Старша донька зіркового експодружжя Бреда Пітта та Анджеліни Джолі офіційно відмовилася від прізвища свого батька.
Головні тези:
- Шайло хоче розірвати всі зв’язки з рідним батьком.
- Тепер прізвище дівчини буде складатися лише з однієї частини - Джолі, згідно із законами Каліфорнії, США.
- Донька акторів займається юридичними питаннями самостійно, оплачуючи послуги адвоката власним коштом.
- Розлучення з Бредом Піттом стало причиною для Анджеліни Джолі задуматися про завершення акторської кар'єри.
Шайло не хоче, щоб її з батьком пов’язувало спільне прізвище
Про таке неочікуване рішення дівчина оголосила в день свого 18-річчя — 27 травня 2024 року.
Як вдалося дізнатися журналістам, після цього цим питанням почали займатися представники законодавства.
Наразі прізвище Шайло складатиметься лише з однієї частини — Джолі.
Донька Джолі не приховує, що вирішила це зробити, оскільки Бред Пітт не підтримує з нею зв’язок.
Журналісти звертають увагу на те, що усім судовим процесом Шайло займається самостійно.
Дівчина знайшла адвоката, послуги якого оплачує за власні кошти. Донька Джолі хоче остаточно розірвати всі зв’язки з рідним батьком.
Джолі розповіла про свій стан на тлі розлучення
За словами акторки, стрес на тлі розлучення з колишнім чоловіком дуже серйозно вплинув на її фізичне та психічне здоров'я.
Ба більше, у зірки навіть виник параліч Белла (параліч лицьового нерва — ред.). Насамперед це пов’язано з тим, що її організм дуже сильно реагує на стрес.
Джолі не приховує, що саме розлучення з Піттом підштовхнуло її до думок про завершення акторської кар'єри.
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