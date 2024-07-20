Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта остаточно зреклася батька

Старша донька зіркового експодружжя Бреда Пітта та Анджеліни Джолі офіційно відмовилася від прізвища свого батька.

Шайло не хоче, щоб її з батьком пов’язувало спільне прізвище

Про таке неочікуване рішення дівчина оголосила в день свого 18-річчя — 27 травня 2024 року.

Як вдалося дізнатися журналістам, після цього цим питанням почали займатися представники законодавства.

Наразі прізвище Шайло складатиметься лише з однієї частини — Джолі.

Донька Джолі не приховує, що вирішила це зробити, оскільки Бред Пітт не підтримує з нею зв’язок.

Згідно із законодавством Каліфорнії, США, кожен повнолітній громадянин має право подати клопотання про зміну імені. Заявку розглядають адвокати протягом місяця, а пізніше вона з’являється у розділі юридичних повідомлень газети. Це стандартний процес для усіх американців, — йдеться в повідомленні. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що усім судовим процесом Шайло займається самостійно.

Дівчина знайшла адвоката, послуги якого оплачує за власні кошти. Донька Джолі хоче остаточно розірвати всі зв’язки з рідним батьком.

Бред Пітт з маленькою Шайло (Фото: flickr.com)

Джолі розповіла про свій стан на тлі розлучення

За словами акторки, стрес на тлі розлучення з колишнім чоловіком дуже серйозно вплинув на її фізичне та психічне здоров'я.

Ба більше, у зірки навіть виник параліч Белла (параліч лицьового нерва — ред.). Насамперед це пов’язано з тим, що її організм дуже сильно реагує на стрес.

Рівень цукру у крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла. Анджеліна Джолі Голлівудська акторка

Джолі не приховує, що саме розлучення з Піттом підштовхнуло її до думок про завершення акторської кар'єри.