Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта окончательно отреклась от отца
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта окончательно отреклась от отца

Джоли и Шайло
Читати українською
Источник:  People

Старшая дочь звездных экс-супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии своего отца.

Главные тезисы

  • Шайло хочет разорвать все связи с родным отцом.
  • Теперь фамилия девушки будет состоять только из одной части – Джоли, согласно законам Калифорнии, США.
  • Дочь актеров занимается юридическими вопросами самостоятельно, оплачивая услуги адвоката за свой счет.
  • Развод с Брэдом Питтом стал причиной для Анджелины Джоли задуматься о завершении актерской карьеры.

Шайло не хочет, чтобы ее с отцом связывала общая фамилия

О таком неожиданном решении девушка объявила в день своего 18-летия — 27 мая 2024 года.

Как удалось узнать журналистам, после этого вопросом начали заниматься представители законодательства.

Теперь фамилия Шайло будет состоять только из одной части — Джоли.

Дочь Джоли не скрывает, что решила это сделать, поскольку Брэд Питт не поддерживает с ней связь.

Согласно законодательству Калифорнии, США, каждый совершеннолетний гражданин имеет право подать ходатайство об изменении имени. Заявка рассматривается адвокатами в течение месяца, а позже она появляется в разделе юридических сообщений газеты. Это стандартный процесс для всех американцев, — сказано в сообщении.

Журналисты обращают внимание на то, что всем судебным процессом Шайло занимается самостоятельно.

Девушка нашла адвоката, услуги которого оплачивает за свой счет. Дочь Джоли хочет окончательно разорвать все связи с родным отцом.

Брэд Питт с маленькой Шайло (Фото: flickr.com)

Джоли рассказала о своем состоянии на фоне развода

По словам актрисы, стресс на фоне развода с бывшим мужем очень серьезно повлиял на ее физическое и психическое здоровье.

Более того, у звезды даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва — ред.). Прежде всего, это связано с тем, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.

Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Голливудская актриса

Джоли не скрывает, что сам развод с Питтом подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезда Голливуда разорвала контракт с Netflx из-за нежелания играть россиянку в фильме
Иванна Сахно
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Тор" Крис Хемсворт получил звезду на Голливудской аллее славы
Хемсворт
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Голливудские звезды поддержали Украину после удара РФ 8 июля
Голливудские звезды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?