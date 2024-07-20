Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта окончательно отреклась от отца

Старшая дочь звездных экс-супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии своего отца.

Шайло не хочет, чтобы ее с отцом связывала общая фамилия

О таком неожиданном решении девушка объявила в день своего 18-летия — 27 мая 2024 года.

Как удалось узнать журналистам, после этого вопросом начали заниматься представители законодательства.

Теперь фамилия Шайло будет состоять только из одной части — Джоли.

Дочь Джоли не скрывает, что решила это сделать, поскольку Брэд Питт не поддерживает с ней связь.

Согласно законодательству Калифорнии, США, каждый совершеннолетний гражданин имеет право подать ходатайство об изменении имени. Заявка рассматривается адвокатами в течение месяца, а позже она появляется в разделе юридических сообщений газеты. Это стандартный процесс для всех американцев, — сказано в сообщении. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что всем судебным процессом Шайло занимается самостоятельно.

Девушка нашла адвоката, услуги которого оплачивает за свой счет. Дочь Джоли хочет окончательно разорвать все связи с родным отцом.

Брэд Питт с маленькой Шайло (Фото: flickr.com)

Джоли рассказала о своем состоянии на фоне развода

По словам актрисы, стресс на фоне развода с бывшим мужем очень серьезно повлиял на ее физическое и психическое здоровье.

Более того, у звезды даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва — ред.). Прежде всего, это связано с тем, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.

Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла. Анджелина Джоли Голливудская актриса

Джоли не скрывает, что сам развод с Питтом подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры.