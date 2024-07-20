Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта окончательно отреклась от отца

Старшая дочь звездных экс-супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии своего отца.
Главные тезисы
- Шайло хочет разорвать все связи с родным отцом.
- Теперь фамилия девушки будет состоять только из одной части – Джоли, согласно законам Калифорнии, США.
- Дочь актеров занимается юридическими вопросами самостоятельно, оплачивая услуги адвоката за свой счет.
- Развод с Брэдом Питтом стал причиной для Анджелины Джоли задуматься о завершении актерской карьеры.
Шайло не хочет, чтобы ее с отцом связывала общая фамилия
О таком неожиданном решении девушка объявила в день своего 18-летия — 27 мая 2024 года.
Как удалось узнать журналистам, после этого вопросом начали заниматься представители законодательства.
Теперь фамилия Шайло будет состоять только из одной части — Джоли.
Дочь Джоли не скрывает, что решила это сделать, поскольку Брэд Питт не поддерживает с ней связь.
Журналисты обращают внимание на то, что всем судебным процессом Шайло занимается самостоятельно.
Девушка нашла адвоката, услуги которого оплачивает за свой счет. Дочь Джоли хочет окончательно разорвать все связи с родным отцом.
Джоли рассказала о своем состоянии на фоне развода
По словам актрисы, стресс на фоне развода с бывшим мужем очень серьезно повлиял на ее физическое и психическое здоровье.
Более того, у звезды даже возник паралич Белла (паралич лицевого нерва — ред.). Прежде всего, это связано с тем, что ее организм очень сильно реагирует на стресс.
Джоли не скрывает, что сам развод с Питтом подтолкнул ее к мыслям о завершении актерской карьеры.
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