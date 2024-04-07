Чому Анджеліна Джолі розлучилася з Бредом Піттом — неочікувані подробиці

Шокуючий розрив найкрасивішої пари Голлівуду у свій час приголомшив мільйони людей у різних куточках світ. Як виявилося, акторка Анджеліна Джолі просто не мала іншого виходу.
Бред Пітт знущався з Анджеліни Джолі
Попри те, що зіркова пара розлучилася ще 8 років тому, судовий розгляд триває і досі.
Ба більше, з’являється дедалі більше інформації про стосунки Джолі та Пітта, які не були відомі раніше.
Так, адвокати акторки розкрили нові подробиці аб'юзивної поведінки Бреда ще до скандального інциденту на борту літака 2016 року.
За словами юристів, актор й раніше знущався зі своєї зіркової дружини, однак вона доволі довго терпіла, адже він не застосував фізичне насильство до дітей.
Однак коли це сталося вперше — Анджеліна вирішила розлучитися.
Пітт досі боїться помсти Джолі
Адвокати акторки також звертають увагу на те, що документи Джолі, зокрема електронні листи, короткий виклад свідчень сім'ї та інші докази, змусили Пітта побоюватися, що інформація може зрештою стати надбанням громадськості.
Що цікаво, команда актора відмовляється коментувати нові звинувачення представників Анджеліни Джолі.
Однак джерела з близького оточення Пітта звинуватили його ексдружину в "заплутуванні історії".
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