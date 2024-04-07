Почему Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом — неожиданные подробности

Шокирующий разрыв самой красивой пары Голливуда ошеломил миллионы людей в разных уголках мира. Как оказалось, у Анджелины Джоли просто не было другого выхода.
Брэд Питт издевался над Анджелиной Джоли
Несмотря на то, что звездная пара развелась еще 8 лет назад, судебное разбирательство продолжается до сих пор.
Более того, появляется все больше информации об отношениях Джоли и Питта, которая не была известна ранее.
Так, адвокаты актрисы раскрыли новые подробности абьюзивного поведения Брэда еще до скандального инцидента на борту самолета в 2016 году.
По словам юристов, актер и раньше издевался над своей звездной женой, однако она довольно долго терпела, ведь он не применил физическое насилие к детям.
Однако когда это произошло впервые — Анджелина решила расстаться.
Питт до сих пор боится мести Джоли
Адвокаты актрисы также обращают внимание на то, что документы Джоли, в частности электронные письма, краткое изложение свидетельств семьи и другие доказательства, заставили Питта опасаться, что информация может в конечном итоге стать достоянием общественности.
Что интересно, команда актера отказывается комментировать новые обвинения представителей Анджелины Джоли.
Однако источники из близкого окружения Питта обвинили его экс-жену в "запутывании истории".
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