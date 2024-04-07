Почему Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом — неожиданные подробности
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Шоу-бизнес
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Почему Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом — неожиданные подробности

Анджелина Джоли
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Источник:  People

Шокирующий разрыв самой красивой пары Голливуда ошеломил миллионы людей в разных уголках мира. Как оказалось, у Анджелины Джоли просто не было другого выхода.

Брэд Питт издевался над Анджелиной Джоли

Несмотря на то, что звездная пара развелась еще 8 лет назад, судебное разбирательство продолжается до сих пор.

Более того, появляется все больше информации об отношениях Джоли и Питта, которая не была известна ранее.

Так, адвокаты актрисы раскрыли новые подробности абьюзивного поведения Брэда еще до скандального инцидента на борту самолета в 2016 году.

Тогда Брэд физически и эмоционально обидел Джоли и их шестерых несовершеннолетних детей. Он во время ссоры повредил спину и локоть жены. Дети пришли на помощь матери, как вдруг актер ударил одного из малышей по лицу, а другого придавил. В судебных документах причиной развода с Питтом указана именно эта ситуация.

По словам юристов, актер и раньше издевался над своей звездной женой, однако она довольно долго терпела, ведь он не применил физическое насилие к детям.

Однако когда это произошло впервые — Анджелина решила расстаться.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми (Фото: из открытых источников)

Питт до сих пор боится мести Джоли

Адвокаты актрисы также обращают внимание на то, что документы Джоли, в частности электронные письма, краткое изложение свидетельств семьи и другие доказательства, заставили Питта опасаться, что информация может в конечном итоге стать достоянием общественности.

Питт хотел, чтобы Джоли по договору ограничила себя молчанием и не разглашала подробностей личного проступка, — заявляют они.

Что интересно, команда актера отказывается комментировать новые обвинения представителей Анджелины Джоли.

Однако источники из близкого окружения Питта обвинили его экс-жену в "запутывании истории".

Это модель поведения: каждый раз, когда принимают решение, противоречащее другой стороне, они постоянно разглашают такую информацию, которая вводит в заблуждение, неточную и нерелевантную, чтобы отвлечь внимание, — пожаловался журналистам друг Брэда.

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