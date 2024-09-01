Анджелина Джоли раскрыла неожиданный секрет своего успеха в Голливуде

Одна из самых известных звезд Голливуда Анджелина Джоли откровенно призналась, что никогда не мечтала стать актрисой. Она решила пойти в этот бизнес, поскольку ее семья оказалась в тяжелом финансовом положении.
Главные тезисы
- Успех к актрисе пришел внезапно и неожиданно, когда она решила помочь своим родным.
- Анджелина Джоли планирует переехать в Камбоджу из-за потери приватности в Голливуде.
- Звезда объяснила, что не так с современным Голливудом.
Джоли даже не подозревала, что станет звездой
По словам актрисы, ее карьера в Голливуде началась достаточно нестандартно.
Она никогда не мечтала сниматься и не хотела иметь миллионную армию фанатов. Успех, которого Джоли удалось добиться, пришел внезапно и неожиданно.
Как оказалось, она решила просто помочь собственной семье, которая во времена ее юности переживала непростые времена и испытывала серьезные финансовые проблемы.
Более того, Джоли не скрывает, что сейчас чувствует себя некомфортно в Голливуде, ведь там стало гораздо меньше личного пространства.
Джоли призналась, куда планирует переехать
По словам актрисы, она хотела бы начать новый этап жизни вне США.
Ни для кого не секрет, что десятилетиями звезда жила в Лос-Анджелесе, но этот город больше ее не устраивает.
Джоли беспокоит тот факт, что ее частная жизнь все чаще становится публичной и ей сложно оставлять личную только для себя.
Как отмечает Анджелина, часто любое слово, озвученное в Голливуде, могут использовать против нее.
Именно поэтому, когда ее 6 детей достигнут совершеннолетия, она хочет переехать в Камбоджу. В 2005 году знаменитость получила гражданство этой страны, к тому же ее названый сын родом оттуда.
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