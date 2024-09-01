Анджелина Джоли раскрыла неожиданный секрет своего успеха в Голливуде
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Анджелина Джоли раскрыла неожиданный секрет своего успеха в Голливуде

Джоли
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Источник:  The Hollywood Reporter

Одна из самых известных звезд Голливуда Анджелина Джоли откровенно призналась, что никогда не мечтала стать актрисой. Она решила пойти в этот бизнес, поскольку ее семья оказалась в тяжелом финансовом положении.

Главные тезисы

  • Успех к актрисе пришел внезапно и неожиданно, когда она решила помочь своим родным.
  • Анджелина Джоли планирует переехать в Камбоджу из-за потери приватности в Голливуде.
  • Звезда объяснила, что не так с современным Голливудом.

Джоли даже не подозревала, что станет звездой

По словам актрисы, ее карьера в Голливуде началась достаточно нестандартно.

Она никогда не мечтала сниматься и не хотела иметь миллионную армию фанатов. Успех, которого Джоли удалось добиться, пришел внезапно и неожиданно.

Как оказалось, она решила просто помочь собственной семье, которая во времена ее юности переживала непростые времена и испытывала серьезные финансовые проблемы.

Я рано стала актрисой, чтобы помогать маме оплачивать счета. Было время, когда мне нравилось быть творцом, а было время, когда я была очень далека от того, чтобы чувствовать себя комфортно в этом бизнесе. Надеюсь, что смогу построить с Голливудом новые отношения.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Американская актриса

Более того, Джоли не скрывает, что сейчас чувствует себя некомфортно в Голливуде, ведь там стало гораздо меньше личного пространства.

Раньше в Голливуде вы могли иметь личное пространство, и работа говорила сама за себя. Сейчас отношение зрителей другое. Я стараюсь адаптироваться к тому, чем делиться, — отметила Анджелина.

Джоли призналась, куда планирует переехать

По словам актрисы, она хотела бы начать новый этап жизни вне США.

Ни для кого не секрет, что десятилетиями звезда жила в Лос-Анджелесе, но этот город больше ее не устраивает.

Джоли беспокоит тот факт, что ее частная жизнь все чаще становится публичной и ей сложно оставлять личную только для себя.

Как отмечает Анджелина, часто любое слово, озвученное в Голливуде, могут использовать против нее.

Именно поэтому, когда ее 6 детей достигнут совершеннолетия, она хочет переехать в Камбоджу. В 2005 году знаменитость получила гражданство этой страны, к тому же ее названый сын родом оттуда.

Человечность, которую я нашла по всему миру, не такая, с которой я выросла здесь. После Лос-Анджелеса я буду проводить много времени в Камбодже. Буду посещать членов своей семьи, где бы они ни были, в каком уголке мира, — заявила Джоли.

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