Зої вже без обручки. Ще одна голлівудська пара завершила стосунки
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зої вже без обручки. Ще одна голлівудська пара завершила стосунки

Ченнінг Татум покинув на Зої Кравіц
Джерело:  The Independent

Відомий голлівудський актор Ченнінг Татум відмовився одружуватися зі своєю коханою Зої Кравіц, якій він не так давно освідчився. Журналісти дізналися, що зірки більше не разом.

Головні тези:

  • Зіркова пара більше не з'являється разом на публіці.
  • Вони планували зіграти весілля у 2025 році, однак Ченнінг уже відмовився від цієї ідеї.
  • ЗМІ поки не отримали офіційного коментаря від зірок щодо причин їхнього розриву.

Ченнінг Татум покинув Зої Кравіц

Журналісти звернули увагу на те, що закохані припинили з'являтися на публіці.

Окрім того, вказано, що Зої помітили без обручки на пальці. ЗМІ поки не вдалося дізнатися, що могло бути причиною завершення стосунків.

Самі актори поки офіційно не коментують свій розрив. Востаннє їх разом бачили на початку жовтня. Тоді пара дивилася виставу "День зображення" у Нью-Йорку.

Що важливо розуміти, Ченнінг та Зої розвивали свої стосунки понад 3 роки. Їхнє знайомство відбулося під час зйомок режисерського дебюту дівчини "Кліпни двічі", у якому Татум зіграв головну роль.

У 2023 році Татум освідчився коханій. Вони планували зіграти весілля уже наступного року.

Чому насправді розлучилися Лопес та Аффлек

Анонімні джерела стверджують, що Дженніфер та Бен дійсно щиро кохають одне одного, проте цього виявилося замало.

На рішення про розлучення вплинув непростий характер Аффлека та постійні перепади настрою, які актор не вмів контролювати.

За словами інсайдерів, його дивну поведінку та невдоволений вираз обличчя постійно обговорювали користувачі мережі, які навіть вигадували версії про те, що актор просто нещасливий у шлюбі зі співачкою.

Правда в тому, що було багато любові, але також, на жаль, стали очевидними постійні перепади настрою Бена, які він не міг приховати від преси, як би він не намагався, — наголошують інсайдери.

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