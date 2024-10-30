Зои уже без кольца. Еще одна голливудская пара завершила отношения

Известный голливудский актер Ченнинг Татум отказался жениться на своей любимой Зои Кравиц, которой он недавно сделал предложение. Журналисты узнали, что звезды больше не вместе.

Ченнинг Татум бросил Зои Кравиц

Журналисты обратили внимание на то, что влюбленные перестали появляться на публике.

Кроме того, указано, что Зои заметили без кольца на пальце. СМИ пока не удалось узнать, что могло быть причиной завершения отношений.

Сами актеры пока официально не комментируют разрыв. В последний раз их вместе видели в начале октября. Тогда пара смотрела спектакль "День изображения" в Нью-Йорке.

Что важно понимать, Ченнинг и Зои развивали свои отношения более 3 лет. Их знакомство состоялось во время съемок режиссерского дебюта "Клипни дважды", в котором Татум сыграл главную роль. Поделиться

В 2023 году Татум сделал предложение любимой. Они планировали сыграть свадьбу уже в следующем году.

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