Зои уже без кольца. Еще одна голливудская пара завершила отношения
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Шоу-бизнес
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Зои уже без кольца. Еще одна голливудская пара завершила отношения

Ченнинг Татум бросил Зои Кравиц
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Источник:  The Independent

Известный голливудский актер Ченнинг Татум отказался жениться на своей любимой Зои Кравиц, которой он недавно сделал предложение. Журналисты узнали, что звезды больше не вместе.

Главные тезисы

  • Звездная пара больше не появляется вместе на публике.
  • Они планировали сыграть свадьбу в 2025 году, однако Ченнинг уже отказался от этой идеи.
  • СМИ пока не получили официального комментария от звезд о причинах их разрыва.

Ченнинг Татум бросил Зои Кравиц

Журналисты обратили внимание на то, что влюбленные перестали появляться на публике.

Кроме того, указано, что Зои заметили без кольца на пальце. СМИ пока не удалось узнать, что могло быть причиной завершения отношений.

Сами актеры пока официально не комментируют разрыв. В последний раз их вместе видели в начале октября. Тогда пара смотрела спектакль "День изображения" в Нью-Йорке.

Что важно понимать, Ченнинг и Зои развивали свои отношения более 3 лет. Их знакомство состоялось во время съемок режиссерского дебюта "Клипни дважды", в котором Татум сыграл главную роль.

В 2023 году Татум сделал предложение любимой. Они планировали сыграть свадьбу уже в следующем году.

Почему на самом деле расстались Лопес и Аффлек

Анонимные источники утверждают, что Дженнифер и Бен действительно искренне любят друг друга, однако этого оказалось мало.

На решение о разводе повлиял непростой характер Аффлека и постоянные перепады настроения, которые актер не умел контролировать.

По словам инсайдеров, его странное поведение и недовольное выражение лица постоянно обсуждали пользователи сети, которые даже придумывали версии о том, что актер просто несчастлив в браке с певицей.

Правда в том, что было много любви, но также, к сожалению, стали очевидными постоянные перепады настроения Бена, которые он не мог скрыть от прессы, как бы не старался, — отмечают инсайдеры.

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