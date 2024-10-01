В Голливуде разразились одни из самых громких скандалов последних лет после предъявления обвинений рэперу Шону Комбсу, известному под псевдонимом P. Diddy, выдвинули обвинения в насилии, сексуальной эксплуатации, сутенерстве, рэкете, изнасилованиях и торговле людьми.

Что известно о вероятной причастности звезд Голливуда к преступлениям, связанным с Шоном Комбсом

Отмечается, что среди звезд Голливуда, подозреваемых в причастности к деятельности Комбса, Пэрис Гилтон, Эштон Кутчер, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо, Кара Делевинь, Дженнифер Лопес и, вероятно, многие другие знаменитости из мира кино.

Отмечается, что некоторые фигуранты дел по преступлениям Комбса могли выступать как в роли участников, так и в роли жертв событий.

Одним из первых опроверг свою причастность к преступлениям Комбса Леонардо Ди Каприо.

Инсайдеры, близкие к актеру, подтвердили, что Ди Каприо действительно посещал вечеринки, организованные рэпером в начале 2000-х годов. Однако, по их словам, это были лишь обычные развлекательные мероприятия, и актер не участвовал ни в каких незаконных действиях.

Шон Комбс

В центре скандала фигурирует имя другого известного актера Вилла Смита.

Социальные сети заполонили комментарии, где поклонники не могли поверить, что их любимый актер, много лет являвшийся символом позитива и вдохновения, оказался среди фигурантов столь серьезных обвинений.

Эти обвинения носят чрезвычайно серьезный характер и бросают тень на целую индустрию, что повлекло за собой не только публичный резонанс, но и открытие масштабного расследования. Прокуроры работают над сбором доказательств и имеют много вызовов в доказательстве вины P. Diddy и других возможных участников преступной деятельности.

Что известно о жертвах сексуального насилия на вечеринках Puff Daddy

Известно, что Комбс признался, что на устраиваемых им вечеринках было много известных звезд, умалчивающих сексуальное насилие с его стороны.

Оказалось, что вероятной жертвой мог стать певец Джастин Бибер, с которым он работал. А такие звезды как Бейонсе, Опра Уинфри и другие знаменитости могли быть свидетелями его преступлений.

За несколько дней до ареста Puff Daddy снял видео, где диктовал имена звезд, которые были на его скандальных вечеринках и стали молчаливыми свидетелями. Там и Наоми Кэмпбелл, и Опра Уинфри, и Уилл Смит, певцы Малума, Снуп Догг, модель Кара Делевинь и еще десяток звезд, — заявляют журналисты издания. Поделиться

Также, по словам журналистов, на вечеринках были актеры Сара Джессика Паркер, Эштон Кутчер и Леонардо Ди Каприо. Вероятно, что и бывшая рэпера Дженнифер Лопес тоже могла умалчивать действия избранника.

Puff Daddy устрашал женщин, заставляя их устраивать многодневные оргии, без их согласия записывал интимные видео, которыми потом шантажировал, чтобы они молчали. Также Комбс, вероятно, раздавал наркотики, чтобы участники слушались его, — отмечают представители обвинения. Поделиться

Сейчас ему отказано в освобождении под залог. Он находится в центре заключения Metropolitan в Бруклине и ждет решения суда.

Также, по словам инсайдеров, все известные имена, которые назвал Комбс, уже озабочены своим будущим и боятся за собственную репутацию.