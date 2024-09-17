В США арестовали известного рэпера Puff Daddy
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Шоу-бизнес
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В США арестовали известного рэпера Puff Daddy

Рэпер Puff Daddy (Шонс Комбс)
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Источник:  Variety

Американские правоохранители арестовали известного рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом Puff Daddy.

Главные тезисы

  • Американские правоохранители арестовали известного рэпера Шона Комбса, известного как Puff Daddy, по обвинениям в сексуальном насилии.
  • Шон Комбс отрицает обвинения и выразил разочарование в решении прокуратуры, сотрудничает с расследованием и ожидает приговора, не признавая свою вину.
  • Репутация Комбса пострадала после заявлений об изнасиловании, он опубликовал извинения и признал свои действия как ошибочные, однако стал также обвинен в секс-торговле.
  • Представитель артиста заявил, что Комбс не преступник, невинный человек, готовый доказать свою невиновность в суде.
  • Инцидент с известным рэпером Puff Daddy вызвал широкий резонанс в обществе, пока невозможно сделать окончательные выводы и следует дождаться завершения судебного процесса.

Что известно об аресте рэпера Puff Daddy в США

Арест и содержание под стражей Шона Комбса подтвердил один из американских прокуроров.

58-летнему певцу неоднократно предъявляли обвинения в сексуальном насилии, которые Комбс и его адвокаты отрицали.

Мы разочарованы решением прокуратуры США. Шон "Дидди" Комбс — музыкальная икона, предприниматель, сделавший себя сам, а еще он любящий семьянин, последние 30 лет обожающий своих детей и работающий над улучшением положения чернокожего общества. Он неидеальный человек, но он не преступник. Честно говоря, Комбс только сотрудничал с этим расследованием, и на прошлой неделе он добровольно переехал в Нью-Йорк, ожидая приговора. Пожалуйста, воздержитесь от порицания, пока не получите все факты. Шон — невинный человек, с нетерпением ждущий, когда будет возможность очистить свое честное имя в суде, — прокомментировал ситуацию представитель артиста Марк Агнифило.

В США арестовали рэпера Puff Daddy
Рэпер Шон Комбс (Puff Daddy)

Что известно о делах против Puff Daddy

В ноябре прошлого года R&B-певица Кесси Вентура, которая была в отношениях с музыкантом, подала заявление в суд на Шона о сексуальном насилии и избиении.

В ее иске также утверждалось, что рэпер занимался секс-торговлей, "требуя от нее участия в принудительных сексуальных действиях".

На следующий день заявление отозвали, однако оно повлияло на репутацию Комбса. Мужчина даже опубликовал в социальных сетях видео с извинениями.

Мне было противно, когда я это сделал и мне противно сейчас, — признавался по этому поводу сам Шон Комбс.

Впоследствии другая женщина заявила, что тоже стала жертвой изнасилования артистом.

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