Что известно об аресте рэпера Puff Daddy в США

Арест и содержание под стражей Шона Комбса подтвердил один из американских прокуроров.

58-летнему певцу неоднократно предъявляли обвинения в сексуальном насилии, которые Комбс и его адвокаты отрицали.

Мы разочарованы решением прокуратуры США. Шон "Дидди" Комбс — музыкальная икона, предприниматель, сделавший себя сам, а еще он любящий семьянин, последние 30 лет обожающий своих детей и работающий над улучшением положения чернокожего общества. Он неидеальный человек, но он не преступник. Честно говоря, Комбс только сотрудничал с этим расследованием, и на прошлой неделе он добровольно переехал в Нью-Йорк, ожидая приговора. Пожалуйста, воздержитесь от порицания, пока не получите все факты. Шон — невинный человек, с нетерпением ждущий, когда будет возможность очистить свое честное имя в суде, — прокомментировал ситуацию представитель артиста Марк Агнифило. Поделиться

Рэпер Шон Комбс (Puff Daddy)

Что известно о делах против Puff Daddy

В ноябре прошлого года R&B-певица Кесси Вентура, которая была в отношениях с музыкантом, подала заявление в суд на Шона о сексуальном насилии и избиении.

В ее иске также утверждалось, что рэпер занимался секс-торговлей, "требуя от нее участия в принудительных сексуальных действиях".

На следующий день заявление отозвали, однако оно повлияло на репутацию Комбса. Мужчина даже опубликовал в социальных сетях видео с извинениями.

Мне было противно, когда я это сделал и мне противно сейчас, — признавался по этому поводу сам Шон Комбс. Поделиться

Впоследствии другая женщина заявила, что тоже стала жертвой изнасилования артистом.