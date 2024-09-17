Американские правоохранители арестовали известного рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом Puff Daddy.
Главные тезисы
- Американские правоохранители арестовали известного рэпера Шона Комбса, известного как Puff Daddy, по обвинениям в сексуальном насилии.
- Шон Комбс отрицает обвинения и выразил разочарование в решении прокуратуры, сотрудничает с расследованием и ожидает приговора, не признавая свою вину.
- Репутация Комбса пострадала после заявлений об изнасиловании, он опубликовал извинения и признал свои действия как ошибочные, однако стал также обвинен в секс-торговле.
- Представитель артиста заявил, что Комбс не преступник, невинный человек, готовый доказать свою невиновность в суде.
- Инцидент с известным рэпером Puff Daddy вызвал широкий резонанс в обществе, пока невозможно сделать окончательные выводы и следует дождаться завершения судебного процесса.
Что известно об аресте рэпера Puff Daddy в США
Арест и содержание под стражей Шона Комбса подтвердил один из американских прокуроров.
58-летнему певцу неоднократно предъявляли обвинения в сексуальном насилии, которые Комбс и его адвокаты отрицали.
Что известно о делах против Puff Daddy
В ноябре прошлого года R&B-певица Кесси Вентура, которая была в отношениях с музыкантом, подала заявление в суд на Шона о сексуальном насилии и избиении.
В ее иске также утверждалось, что рэпер занимался секс-торговлей, "требуя от нее участия в принудительных сексуальных действиях".
На следующий день заявление отозвали, однако оно повлияло на репутацию Комбса. Мужчина даже опубликовал в социальных сетях видео с извинениями.
Впоследствии другая женщина заявила, что тоже стала жертвой изнасилования артистом.
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