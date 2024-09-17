Що відомо про арешт репера Puff Daddy у США

Арешт та тримання під вартою Шона Комбса підтвердив один з американських прокурорів.

58-річному співаку неодноразово висували звинувачення у сексуальному насиллі, які Комбс та його адвокати заперечували.

Ми розчаровані рішенням прокуратури США. Шон "Дідді" Комбс — музична ікона, підприємець, який зробив себе сам, а ще він люблячий сім'янин, який останні 30 років обожнює своїх дітей і працює над поліпшенням положення чорношкірого суспільства. Він неідеальна людина, але він не злочинець. Правду кажучи, Комбс тільки співпрацював з цим розслідуванням, і минулого тижня він добровільно переїхав до Нью-Йорка, очікуючи вирок. Будь ласка, утримайтеся від осуду, поки не отримаєте всі факти. Шон — невинна людина, яка з нетерпінням чекає, коли буде можливість очистити своє чесне ім'я в суді, — прокоментував ситуацію представник артиста Марк Агніфіло. Поширити

Репер Шон Комбс (Puff Daddy)

Що відомо про справи проти Puff Daddy

У листопаді минулого року R&B-співачка Кессі Вентура, яка була в стосунках з музикантом, подала заяву до суду на Шона щодо сексуального насилля та побиття.

У її позові також стверджувалося, що репер займався секс-торгівлею, "вимагаючи від неї участі у примусових сексуальних діях".

Наступного дня заяву відкликали, проте вона вплинула на репутацію Комбса. Чоловік навіть опублікував у соціальних мережах відео з вибаченнями.

Мені було гидко, коли я це зробив і мені гидко зараз, — зізнавався з цього приводу сам Шон Комбс. Поширити

Згодом інша жінка заявила, що теж стала жертвою зґвалтування з боку артиста.