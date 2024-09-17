У США заарештували відомого репера Puff Daddy
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У США заарештували відомого репера Puff Daddy

Репер Puff Daddy (Шонс Комбс)
Джерело:  Variety

Американські правоохоронці заарештували відомого репера Шона Комбса, який виступає під псевдонімом Puff Daddy. 

Головні тези:

  • Репера Шона Комбса, відомого як Puff Daddy, арештували у США за звинуваченнями у сексуальному насильстві.
  • Комбс та його адвокати заперечують звинувачення та висловлюють розчарування у рішенні прокуратури.
  • Шон Комбс співпрацює з розслідуванням, переїхав до Нью-Йорка та очікує вироку, не визнаючи свою провину.
  • У минулому репер опублікував вибачення за вчинені дії, після чого інша жінка також заявила, що стала жертвою зґвалтування.

Що відомо про арешт репера Puff Daddy у США

Арешт та тримання під вартою Шона Комбса підтвердив один з американських прокурорів.

58-річному співаку неодноразово висували звинувачення у сексуальному насиллі, які Комбс та його адвокати заперечували.

Ми розчаровані рішенням прокуратури США. Шон "Дідді" Комбс — музична ікона, підприємець, який зробив себе сам, а ще він люблячий сім'янин, який останні 30 років обожнює своїх дітей і працює над поліпшенням положення чорношкірого суспільства. Він неідеальна людина, але він не злочинець. Правду кажучи, Комбс тільки співпрацював з цим розслідуванням, і минулого тижня він добровільно переїхав до Нью-Йорка, очікуючи вирок. Будь ласка, утримайтеся від осуду, поки не отримаєте всі факти. Шон — невинна людина, яка з нетерпінням чекає, коли буде можливість очистити своє чесне ім'я в суді, — прокоментував ситуацію представник артиста Марк Агніфіло.

У США заарештували репера Puff Daddy
Репер Шон Комбс (Puff Daddy)

Що відомо про справи проти Puff Daddy

У листопаді минулого року R&B-співачка Кессі Вентура, яка була в стосунках з музикантом, подала заяву до суду на Шона щодо сексуального насилля та побиття. 

У її позові також стверджувалося, що репер займався секс-торгівлею, "вимагаючи від неї участі у примусових сексуальних діях".

Наступного дня заяву відкликали, проте вона вплинула на репутацію Комбса. Чоловік навіть опублікував у соціальних мережах відео з вибаченнями.

Мені було гидко, коли я це зробив і мені гидко зараз, — зізнавався з цього приводу сам Шон Комбс.

Згодом інша жінка заявила, що теж стала жертвою зґвалтування з боку артиста. 

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Категорія
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