Американські правоохоронці заарештували відомого репера Шона Комбса, який виступає під псевдонімом Puff Daddy.
Головні тези:
- Репера Шона Комбса, відомого як Puff Daddy, арештували у США за звинуваченнями у сексуальному насильстві.
- Комбс та його адвокати заперечують звинувачення та висловлюють розчарування у рішенні прокуратури.
- Шон Комбс співпрацює з розслідуванням, переїхав до Нью-Йорка та очікує вироку, не визнаючи свою провину.
- У минулому репер опублікував вибачення за вчинені дії, після чого інша жінка також заявила, що стала жертвою зґвалтування.
Що відомо про арешт репера Puff Daddy у США
Арешт та тримання під вартою Шона Комбса підтвердив один з американських прокурорів.
58-річному співаку неодноразово висували звинувачення у сексуальному насиллі, які Комбс та його адвокати заперечували.
Що відомо про справи проти Puff Daddy
У листопаді минулого року R&B-співачка Кессі Вентура, яка була в стосунках з музикантом, подала заяву до суду на Шона щодо сексуального насилля та побиття.
У її позові також стверджувалося, що репер займався секс-торгівлею, "вимагаючи від неї участі у примусових сексуальних діях".
Наступного дня заяву відкликали, проте вона вплинула на репутацію Комбса. Чоловік навіть опублікував у соціальних мережах відео з вибаченнями.
Згодом інша жінка заявила, що теж стала жертвою зґвалтування з боку артиста.
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