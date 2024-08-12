Репер та військовий YARMAK отримав "Золотий хрест" від головкома ЗСУ Сирського

Український музикант Олександр Ярмак, який з початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав ЗСУ, отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест".

YARMAK отримав "Золотий хрест"

32-річний український репер Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті, отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест". Відповідні фото він оприлюднив у сторіс.

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки х*рячив разом зі всіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта! І тому мені бойова нагорода цінніша ніж будь-яка державна! Олександр Ярмак Український музикант та військовий

Нагорода Олександра Ярмака

Ярмак зазначив, що головною нагородою для нього є побратими.

І вони заслуговують всіх найвищих наявних нагород!

Відомо, що артист долучився до лав ЗСУ у лютому 2022 року.

Олександр Ярмак: що відомо

YARMAK почав музичну кар'єру у 2011 році і швидко став відомим завдяки своїм пісням. Його музика охоплює різні соціальні теми, такі як несправедливість, корупція, війна. Також він співає у піснях про Україну та любов до неї.

Однією з найвідоміших пісень Ярмака є "22", яка стала своєрідним гімном молоді. Пізніше він випустив україномовну версію хіта "Моя країна", який став не менш популярним. Серед інших відомих пісень Олександра "Сердце пацана", "Вавилон".