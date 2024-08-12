Репер та військовий YARMAK отримав "Золотий хрест" від головкома ЗСУ Сирського

Український музикант Олександр Ярмак, який з початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав ЗСУ, отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест".
Головні тези:
- Олександр Ярмак отримав “Золотий хрест” за мужність і відданість військовій службі.
- YARMAK долучився до лав ЗСУ у лютому 2022 року та виконує бойові завдання на фронті.
- Український репер і військовий вважає, що найбільшою нагородою для нього є побратими.
- Пісні “22” та“Моя країна” є лише кількома з популярних творів Олександра Ярмака.
YARMAK отримав "Золотий хрест"
32-річний український репер Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті, отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест". Відповідні фото він оприлюднив у сторіс.
Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
Ярмак зазначив, що головною нагородою для нього є побратими.
І вони заслуговують всіх найвищих наявних нагород!
Відомо, що артист долучився до лав ЗСУ у лютому 2022 року.
Олександр Ярмак: що відомо
YARMAK почав музичну кар'єру у 2011 році і швидко став відомим завдяки своїм пісням. Його музика охоплює різні соціальні теми, такі як несправедливість, корупція, війна. Також він співає у піснях про Україну та любов до неї.
Однією з найвідоміших пісень Ярмака є "22", яка стала своєрідним гімном молоді. Пізніше він випустив україномовну версію хіта "Моя країна", який став не менш популярним. Серед інших відомих пісень Олександра "Сердце пацана", "Вавилон".
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