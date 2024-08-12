Рэпер и военный YARMAK получил "Золотой крест" от главкома ВСУ Сырского

Украинский музыкант Александр Ярмак, с начала полномасштабного вторжения России присоединившийся к рядам ВСУ, получил почетный нагрудный знак "Золотой крест".

YARMAK получил "Золотой крест"

32-летний украинский рэпер Александр Ярмак, более известный как YARMAK, с первых дней полномасштабного вторжения защищающий Украину на фронте, получил почетный нагрудный знак главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотой крест". Соответствующие фото он обнародовал со стороны.

Нагрудным знаком "Золотой крест" награждаются лица рядового и сержантского (старшинского) состава Вооруженных сил Украины за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.

Я делаю все для своей страны не ради наград или знаков отличия. Я с первого дня не строил себе карьеру и не бегал за званиями и должностями. Наоборот хрячил вместе со всеми от солдата и дослужился за два с половиной года до сержанта! И потому мне боевая награда более ценна, чем любая государственная! Александр Ярмак Украинский музыкант и военный

Награда Александра Ярмака

Ярмак отметил, что главной наградой для него являются собратья.

И они заслуживают всех самых высоких наград!

Известно, что артист принял участие в рядах ВСУ в феврале 2022 года.

Александр Ярмак: что известно

YARMAK начал музыкальную карьеру в 2011 году и быстро стал известен благодаря своим песням. Его музыка охватывает разные социальные темы, такие как несправедливость, коррупция, война. Также он поет в песнях об Украине и любви к ней.

Одной из известнейших песен Ярмака является "22", которая стала своеобразным гимном молодежи. Позже он выпустил украиноязычную версию хита "Моя страна", который стал не менее популярным. Среди других известных песен Александра "Сердце пацана", "Вавилон".