Утратил самое ценное. Военного и музыканта Ярмака обокрали в поезде Киев-Днепр
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Утратил самое ценное. Военного и музыканта Ярмака обокрали в поезде Киев-Днепр

Ярмак
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Источник:  Instagram

Украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак рассказал, что его ограбили в поезде "Киев-Днепр". Злоумышленники украли ноутбук с архивными кадрами военных действий.

Ярмак стал жертвой грабителей

В своем Instagram музыкант рассказал, что его обокрали в поезде "Киев – Днепр".

Ночью воры открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с камерой Go Pro. Так же в соседнем вагоне у иностранца тоже украли рюкзак и украли у человека из курточки AirPods. Такое ощущение, что это видео записывалось в 1998-м, но это, к сожалению, 2023 год, и вот такой сервис предоставляет Укрзалізниця.

Он добавил, что накануне в этом же поезде также ограбили военнослужащего. Он посоветовал военным перезаливать всю информацию с телефонов и камер на защищенные носители.

У меня самое ценное, что сегодня я потерял - это информация: уникальные кадры исторических военных событий на фронте, которые, к сожалению, уже я не смогу никак восстановить. Осталось только то, что было снято на телефон. Поэтому храните эту информацию, она гораздо более ценна, чем любые материальные вещи.

В комментарии РБК-Украина Ярмак добавил, что возвращался из отпуска на ротацию.

Сами вещи особой ценности не обладают, но на носителях были уникальные кадры разных боевых действий, например, в ночь подрыва врагом Каховской ГЭС или штурмов левого берега нашими силами.

Реакция полиции на ограбление

В Нацполиции сообщили, что устанавливают лицо, причастное к воровству в поезде.

Там получили заявления от двух пострадавших и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Полиция опросила потерпевших и возможных свидетелей преступлений, а «Укрзалізниця» предоставила полиции всю необходимую информацию, в том числе записи с видеокамер.

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