Утратил самое ценное. Военного и музыканта Ярмака обокрали в поезде Киев-Днепр

Украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак рассказал, что его ограбили в поезде "Киев-Днепр". Злоумышленники украли ноутбук с архивными кадрами военных действий.
Ярмак стал жертвой грабителей
В своем Instagram музыкант рассказал, что его обокрали в поезде "Киев – Днепр".
Он добавил, что накануне в этом же поезде также ограбили военнослужащего. Он посоветовал военным перезаливать всю информацию с телефонов и камер на защищенные носители.
В комментарии РБК-Украина Ярмак добавил, что возвращался из отпуска на ротацию.
Реакция полиции на ограбление
В Нацполиции сообщили, что устанавливают лицо, причастное к воровству в поезде.
Там получили заявления от двух пострадавших и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).
Полиция опросила потерпевших и возможных свидетелей преступлений, а «Укрзалізниця» предоставила полиции всю необходимую информацию, в том числе записи с видеокамер.
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