Втратив найцінніше. Військового та музиканта Ярмака обікрали в потязі Київ-Дніпро

Український репер та військовослужбовець Олександр Ярмак розповів, що його пограбували у потязі “Київ-Дніпро". Зловмисники вкрали ноутбук з архівними кадрами воєнних дій.

Ярмак став жертвою грабіжників

У своєму Instagram музикант розповів, що його обікрали в потязі "Київ - Дніпро".

Вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком, з камерою Go Pro. Так само в сусідньому вагоні в іноземця теж вкрали рюкзак і вкрали у людини з курточки AirPods. Таке відчуття, що це відео записувалося в 1998-му, але це, на жаль, 2023 рік, і ось такий сервіс надає Укрзалізниця. Поширити

Він додав, що напередодні у цьому ж поїзді також пограбували військовослужбовця. Він порадив військовим перезаливати всю інформацію з телефонів та камер на захищені носії.

У мене найцінніше, що сьогодні я втратив, - це інформація: унікальні кадри з історичних воєнних подій на фронті, які, на жаль, вже я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було знято на телефон. Тому зберігайте цю інформацію, вона набагато цінніша, ніж будь-які матеріальні речі. Поширити

У коментарі РБК-Україна Ярмак додав, що повертався з відпустки на ротацію.

Самі речі особливої цінності не мають, але на носіях були унікальні кадри різних бойових дій, наприклад, в ніч підриву ворогом Каховської ГЕС або штурмів лівого берега нашими силами. Поширити

Реакція поліції на пограбування

У Нацполіції повідомили, що встановлюють особу, причетну до крадіжок у потязі.

Там отримали заяви від двох постраждалих і внесли відомості про до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Поліція опитала потерпілих та можливих свідків злочинів, а «Укрзалізниця» надала поліції всю необхідну інформацію, зокрема записи з відеокамер.