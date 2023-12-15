Втратив найцінніше. Військового та музиканта Ярмака обікрали в потязі Київ-Дніпро

Український репер та військовослужбовець Олександр Ярмак розповів, що його пограбували у потязі “Київ-Дніпро". Зловмисники вкрали ноутбук з архівними кадрами воєнних дій.
Ярмак став жертвою грабіжників
У своєму Instagram музикант розповів, що його обікрали в потязі "Київ - Дніпро".
Він додав, що напередодні у цьому ж поїзді також пограбували військовослужбовця. Він порадив військовим перезаливати всю інформацію з телефонів та камер на захищені носії.
У коментарі РБК-Україна Ярмак додав, що повертався з відпустки на ротацію.
Реакція поліції на пограбування
У Нацполіції повідомили, що встановлюють особу, причетну до крадіжок у потязі.
Там отримали заяви від двох постраждалих і внесли відомості про до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
Поліція опитала потерпілих та можливих свідків злочинів, а «Укрзалізниця» надала поліції всю необхідну інформацію, зокрема записи з відеокамер.
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