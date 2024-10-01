У Голлівуді спалахнув одних з найгучніших скандалів останніх років після висунення звинувачень реперу Шону Комбсу, відомому під псевдонимом P. Diddy, висунули звинувачення у насильстві, сексуальній експлуатації, сутенерстві, рекеті, згвалтуваннях та торгівлі людьми.

Що відомо про ймовірну причетність зірок Голлівуду до злочинів, пов’язаних з Шоном Комбсом

Зазначається, що серед зірок Голлівуду, яких підозрюють у причетності до діяльності Комбса, Періс Гілтон, Ештон Кутчер, Вілл Сміт, Леонардо Ді Капріо, Кара Делевінь, Дженніфер Лопес та, ймовірно, багато інших знаменитостей зі світу кіно.

Зазначається, що деякі фігуранти справ щодо злочинів Комбса могли виступати як і у ролі учасників, так і ролі жертв подій.

Одним з перших спростував свою причетність до злочинів Комбса Леонардо Ді Капріо.

Інсайдери, близькі до актора, підтвердили, що Ді Капріо дійсно відвідував вечірки, організовані репером на початку 2000-х років. Проте, за їхніми словами, це були лише звичайні розважальні заходи, і актор не брав участі в жодних незаконних діях.

Шон Комбс

У центрі скандалу фігурує ім’я іншого відомого актора Вілла Сміта.

Соціальні мережі заполонили коментарі, де прихильники не могли повірити, що їхній улюблений актор, який багато років був символом позитиву й натхнення, опинився серед фігурантів таких серйозних звинувачень.

Ці звинувачення мають надзвичайно серйозний характер і кидають тінь на цілу індустрію, що спричинило не тільки публічний резонанс, але й відкриття масштабного розслідування. Прокурори працюють над збором доказів і мають чимало викликів у доведенні вини P. Diddy та інших можливих учасників злочинної діяльності.

Що відомо про жертв сексуального насилля на вечірках Puff Daddy

Відомо, що Комбс зізнався, що на вечірках, які він влаштовував, було багато відомих зірок, які замовчують сексуальне насилля з його боку.

Виявилося, що ймовірною жертвою міг стати співак Джастін Бібер, з яким він працював. А такі зірки як Бейонсе, Опра Вінфрі та інші знаменитості могли бути свідками його злочинів.

За кілька днів до арешту Puff Daddy зняв відео, де диктував імена зірок, які були на його скандальних вечірках і стали мовчазними свідками. Там і Наомі Кемпбелл, і Опра Вінфрі, і Вілл Сміт, співаки Малума, Снуп Догг, модель Кара Делевінь та ще з десяток зірок, — заявляють журналісти видання. Поширити

Також, за словами журналістів, на вечірках були актори Сара Джессіка Паркер, Ештон Кутчер та Леонардо Ді Капріо. Ймовірно, що і колишня репера Дженніфер Лопес теж могла замовчувати дії обранця.

Puff Daddy залякував жінок, змушуючи їх влаштовувати багатоденні оргії, без їхньої згоди записував інтимні відео, якими потім шантажував, аби вони мовчали. Також Комбс ймовірно роздавав наркотики, щоб учасники слухалися його, — наголошують представники звинувачення. Поширити

Зараз йому відмовлено у звільненні під заставу. Він знаходиться в центрі ув'язнення Metropolitan у Брукліні та чекає на рішення суду.

Також, за словами інсайдерів, всі відомі імена, які назвав Комбс, вже переймаються своїм майбутнім та бояться за власну репутацію.