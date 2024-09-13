Голливудский актер Майкл Дуглас сделал неожиданные признания об Украине
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Культура
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Голливудский актер Майкл Дуглас сделал неожиданные признания об Украине

Майкл Дуглас
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Источник:  Суспільне. Культура

Известный голливудский актер Майкл Дуглас, выступая на платформе «Украина открыта для мира», рассказал, что восхищается смелостью украинского народа. Звезде кино также нравится гимн нашей страны и борщ.

Главные тезисы

  • Голливудский актер Майкл Дуглас лично посетил Киев. Он погулял по городу и посетил несколько мероприятий.
  • Майкл Дуглас восхищается смелостью украинцев и сплоченностью народа.
  • Голливудский актер выразил поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.
  • Дуглас отметил талантливость украинцев, но выразил обеспокоенность из-за языкового барьера.
  • Майкл Дуглас стремится к миру и надеется на окончание войны в Украине.

Майкл Дуглас сделал неожиданные признания в отношении Украины

Голливудский актер признался, что следит за нашей страной уже три года. И не только он, но и весь Запад.

Я следил за Украиной последние три года. Весь западный мир вас поддерживает, оружие приходит, конечно, не так быстро, но приходит.

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Голливудский актер

Майклу Дугласу очень нравится гимн Украины. Однако больше всего его задела объединение народа.

Больше всего затронули люди, я не видел такого объединения. Я здесь отлично провел время, борщ здесь прекрасный, — сказал актер.

Дуглас считает, что в Украине много талантов, однако они не могут раскрыться из-за языка. В конце своего выступления он откровенно рассказал о своем желании.

Голливудский актер поражен смелостью украинцев

Мое желание, чтобы эта война закончилась. Я восхищаюсь вами, вашим мужеством и сильной страной, — сказал Майкл Дуглас.

Актер надеется, что в скором времени решится вопрос дальнобойности. Запад и дальше продолжит поддерживать Украину.

Майкл Дуглас посетил Киев

11 сентября стало известно, что украинскую столицу посетил посол доброй воли ООН и лауреат премии «Оскар». Он прогулялся по Киеву и был поражен красотой города.

Майкл Дуглас посетил Андреевскую церковь, Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и прогулялся по парку «Владимирская горка».

Голливудский актер посетил несколько мероприятий. Среди них и Саммит первых леди и джентльменов.

Украину поддерживают многие голливудские актеры. Некоторые из них лично посещали нашу страну: Анджелина Джоли, Шон Пенн, Миша Коллинз (был дважды), Джессика Честейн, Иванна Сахно и Кэтрин Винник.

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