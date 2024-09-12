Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко встретился с культовым голливудским актером Майклом Дугласом и Госсекретарем США Энтони Блинкенко, угостив их традиционными блюдами украинской кухни.

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Отмечается, что в среду, 11 сентября, Дуглас вместе с сыном Диланом неожиданно прибыл в Киев. В частности, он посетил ключевые достопримечательности украинской столицы и посетил ресторан к Евгению Клопотенко, чтобы отведать блюда традиционной украинской кухни.

Клопотенко также отметил, что пообщался с актером и сделал несколько совместных фотографий с Дугласом.

Да, Дуглас отведал украинский борщ, кочанную кашу, выпечку и закуску из белой свеклы.

По мнению Клопотенко, именно борщ произвел наибольшее впечатление на звезду Голливуда.

Брейкинг Ньюз. Майкл Дуглас поел на "100 лет вперед" и теперь его основной инстинкт — навернуть борщ с салом, — пошутил Клопотенко на своей странице в Instagram. Поделиться

К звездному актеру в ресторане Клопотенко также присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен.

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