Шеф-повар Евгений Клопотенко угостил Майкла Дугласа и Энтони Блинкена украинскими блюдами
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Шеф-повар Евгений Клопотенко угостил Майкла Дугласа и Энтони Блинкена украинскими блюдами

Евгений Клопотенко и Майкл Дуглас
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Источник:  online.ua

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко встретился с культовым голливудским актером Майклом Дугласом и Госсекретарем США Энтони Блинкенко, угостив их традиционными блюдами украинской кухни.

Главные тезисы

  • Шеф-повар угостил Майкла Дугласа и Энтони Блинкена украинскими блюдами в ресторане в Киеве.
  • Майкл Дуглас попробовал украинский борщ и другие традиционные блюда, которые произвели на него большое впечатление.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен также присоединился к ужину с актером и шеф-поваром.
  • Визит Майкла Дугласа в Украину связан с участием в Саммите первых леди и джентльменов, организованном Первой леди Украины.
  • Фотографии и отзывы о впечатлениях от украинской кухни актера и госсекретаря вызвали широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

Что известно о впечатлениях Майкла Дугласа и Энтони Блинкена от знакомства с украинской кухней

Отмечается, что в среду, 11 сентября, Дуглас вместе с сыном Диланом неожиданно прибыл в Киев. В частности, он посетил ключевые достопримечательности украинской столицы и посетил ресторан к Евгению Клопотенко, чтобы отведать блюда традиционной украинской кухни.

Клопотенко также отметил, что пообщался с актером и сделал несколько совместных фотографий с Дугласом.

Да, Дуглас отведал украинский борщ, кочанную кашу, выпечку и закуску из белой свеклы.

По мнению Клопотенко, именно борщ произвел наибольшее впечатление на звезду Голливуда.

Брейкинг Ньюз. Майкл Дуглас поел на "100 лет вперед" и теперь его основной инстинкт — навернуть борщ с салом, — пошутил Клопотенко на своей странице в Instagram.

К звездному актеру в ресторане Клопотенко также присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что известно о целях визита Дугласа в Украину

Актер приехал в украинскую столицу не просто так. Он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов 12 сентября, который организует Первая леди Украины Елена Зеленская.

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