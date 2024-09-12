Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко встретился с культовым голливудским актером Майклом Дугласом и Госсекретарем США Энтони Блинкенко, угостив их традиционными блюдами украинской кухни.
Главные тезисы
- Шеф-повар угостил Майкла Дугласа и Энтони Блинкена украинскими блюдами в ресторане в Киеве.
- Майкл Дуглас попробовал украинский борщ и другие традиционные блюда, которые произвели на него большое впечатление.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также присоединился к ужину с актером и шеф-поваром.
- Визит Майкла Дугласа в Украину связан с участием в Саммите первых леди и джентльменов, организованном Первой леди Украины.
- Фотографии и отзывы о впечатлениях от украинской кухни актера и госсекретаря вызвали широкий резонанс в соцсетях и СМИ.
Что известно о впечатлениях Майкла Дугласа и Энтони Блинкена от знакомства с украинской кухней
Отмечается, что в среду, 11 сентября, Дуглас вместе с сыном Диланом неожиданно прибыл в Киев. В частности, он посетил ключевые достопримечательности украинской столицы и посетил ресторан к Евгению Клопотенко, чтобы отведать блюда традиционной украинской кухни.
Клопотенко также отметил, что пообщался с актером и сделал несколько совместных фотографий с Дугласом.
Да, Дуглас отведал украинский борщ, кочанную кашу, выпечку и закуску из белой свеклы.
По мнению Клопотенко, именно борщ произвел наибольшее впечатление на звезду Голливуда.
К звездному актеру в ресторане Клопотенко также присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен.
Что известно о целях визита Дугласа в Украину
Актер приехал в украинскую столицу не просто так. Он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов 12 сентября, который организует Первая леди Украины Елена Зеленская.
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