Відомий український ресторатор Євген Клопотенко зустрівся із культовим голлівудським актором Майклом Дугласом та Держсекретарем США Ентоні Блінкенком, пригостивши їх традиційними стравами української кухні.

Що відомо про враження Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена від знайомства з українською кухнею

Зазначається, що у середу, 11 вересня, Дуглас разом із сином Діланом неочікувано прибув до Києва. Зокрема, він відвідав ключові пам’ятки української столиці та завітав у ресторан до Євгена Клопотенка аби скуштувати страви традиційної української кухні.

Клопотенко також зазначив, що поспілкувався з актором та зробив кілька спільних фото із Дугласом.

Так, Дуглас скуштував український борщ, качану кашу, випічку та закуску з білого буряка.

На думку Клопотенка, саме борщ справив найбільше враження на зірку Голлівуду.

Брейкінг ньюз. Майкл Дуглас поїв у "100 років тому вперед" і тепер його основний інстинкт — навернути борщ із салом, — пожартвував Клопотенко на своїй сторінці в Instagram. Поширити

До зіркового актора у ресторані Клопотенка також приєднався держсекретарь США Ентоні Блінкен.

Що відомо про мету візиту Дугласа до України