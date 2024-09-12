Український шеф-кухар Євген Клопотенко пригостив Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена українськими стравам

Відомий український ресторатор Євген Клопотенко зустрівся із культовим голлівудським актором Майклом Дугласом та Держсекретарем США Ентоні Блінкенком, пригостивши їх традиційними стравами української кухні.
Головні тези:
- Майкл Дуглас та Ентоні Блінкен скуштували українські страви у ресторані відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
- Найбільше враження на Майкла Дугласа справив український борщ.
- Культовий актор прибув до України для участі в Саміті перших леді та джентльменів, організованому Першою леді України Оленою Зеленською.
Що відомо про враження Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена від знайомства з українською кухнею
Зазначається, що у середу, 11 вересня, Дуглас разом із сином Діланом неочікувано прибув до Києва. Зокрема, він відвідав ключові пам’ятки української столиці та завітав у ресторан до Євгена Клопотенка аби скуштувати страви традиційної української кухні.
Клопотенко також зазначив, що поспілкувався з актором та зробив кілька спільних фото із Дугласом.
Так, Дуглас скуштував український борщ, качану кашу, випічку та закуску з білого буряка.
На думку Клопотенка, саме борщ справив найбільше враження на зірку Голлівуду.
До зіркового актора у ресторані Клопотенка також приєднався держсекретарь США Ентоні Блінкен.
Що відомо про мету візиту Дугласа до України
Актор приїхав до української столиці не просто так. Він візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів 12 вересня, який організовує Перша леді України Олена Зеленська.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-