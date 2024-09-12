Український шеф-кухар Євген Клопотенко пригостив Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена українськими стравам
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пригостив Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена українськими стравам

Євген Клопотенко та Майкл Дуглас
Джерело:  online.ua

Відомий український ресторатор Євген Клопотенко зустрівся із культовим голлівудським актором Майклом Дугласом та Держсекретарем США Ентоні Блінкенком, пригостивши їх традиційними стравами української кухні. 

Головні тези:

  • Майкл Дуглас та Ентоні Блінкен скуштували українські страви у ресторані відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
  • Найбільше враження на Майкла Дугласа справив український борщ.
  • Культовий актор прибув до України для участі в Саміті перших леді та джентльменів, організованому Першою леді України Оленою Зеленською.

Що відомо про враження Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена від знайомства з українською кухнею

Зазначається, що у середу, 11 вересня, Дуглас разом із сином Діланом неочікувано прибув до Києва. Зокрема, він відвідав ключові пам’ятки української столиці та завітав у ресторан до Євгена Клопотенка аби скуштувати страви традиційної української кухні.

Клопотенко також зазначив, що поспілкувався з актором та зробив кілька спільних фото із Дугласом.

Так, Дуглас скуштував український борщ, качану кашу, випічку та закуску з білого буряка.

На думку Клопотенка, саме борщ справив найбільше враження на зірку Голлівуду.

Брейкінг ньюз. Майкл Дуглас поїв у "100 років тому вперед" і тепер його основний інстинкт — навернути борщ із салом, — пожартвував Клопотенко на своїй сторінці в Instagram.

До зіркового актора у ресторані Клопотенка також приєднався держсекретарь США Ентоні Блінкен.

Що відомо про мету візиту Дугласа до України

Актор приїхав до української столиці не просто так. Він візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів 12 вересня, який організовує Перша леді України Олена Зеленська.

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