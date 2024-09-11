Блінкен анонсував 700 млн дол допомоги Україні від США

Сполучені Штати надають Україні 325 млн дол на ремонт електромереж, 290 млн дол гуманітарної допомоги населенню, що потерпає від збройної агресії РФ, а також понад 100 млн дол на розмінування.
Головні тези:
- Сполучені Штати нададуть Україні 325 млн дол на ремонт електромереж, 290 млн дол гуманітарної допомоги та понад 100 млн дол на розмінування.
- Зазначені допомоги спрямовані на підтримку населення, що постраждали від збройної агресії РФ.
- США також заявили про мету привернути додаткову підтримку від країн G7+ у сфері енергетики.
- Велика Британія також приєдналася до надання допомоги Україні на суму понад 780 млн дол.
- Новий пакет допомоги Британії включає кошти для гуманітарних потреб та кредитні гарантії для підтримки життєво важливих державних послуг.
США нададуть нову допомогу Україні
Про це заявив 11 вересня під час пресконференції в Києві державний секретар США Ентоні Блінкен.
У цьому зв’язку, за його словами, Сполучені Штати оголошують про виділення нового фінансування у розмірі 325 млн дол «для відновлення енергетичної та електричної мережі України». Він також підкреслив, що США мають намір залучити додаткову підтримку від країн G7+ під час засідання Координаційної групи з енергетики впродовж наступних тижнів.
Нарешті, за його словами, США оголошують про надання 102 млн дол в якості додаткового фінансування зусиль з гуманітарного розмінування, «щоби допомогти у вилученні протипіхотних мін і боєприпасів, які Росія залишила по всій Україні».
Він також нагадав, що Сполучені Штати й інші країни G7 погодилися забезпечити 50 млрд дол із заморожених активів Росії на реконструкцію та оборонні зусилля України. Крім того, за його словами, країни Заходу працюють над тим, щоби далі переслідувати країни, які підтримують російську військову машину.
Україна отримає нову допомогу від Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня в Києві оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн дол.
Британія надасть Україні 310 млн дол на гуманітарні потреби та 484 млн дол США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включно з підтримкою шкіл і лікарень, оплатою праці державних службовців і фінансуванням пенсій.
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