Блінкен анонсував 700 млн дол допомоги Україні від США
Категорія
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Блінкен анонсував 700 млн дол допомоги Україні від США

Блінкен
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Джерело:  Укрінформ

Сполучені Штати надають Україні 325 млн дол на ремонт електромереж, 290 млн дол гуманітарної допомоги населенню, що потерпає від збройної агресії РФ, а також понад 100 млн дол на розмінування.

Головні тези:

  • Сполучені Штати нададуть Україні 325 млн дол на ремонт електромереж, 290 млн дол гуманітарної допомоги та понад 100 млн дол на розмінування.
  • Зазначені допомоги спрямовані на підтримку населення, що постраждали від збройної агресії РФ.
  • США також заявили про мету привернути додаткову підтримку від країн G7+ у сфері енергетики.
  • Велика Британія також приєдналася до надання допомоги Україні на суму понад 780 млн дол.
  • Новий пакет допомоги Британії включає кошти для гуманітарних потреб та кредитні гарантії для підтримки життєво важливих державних послуг.

США нададуть нову допомогу Україні

Про це заявив 11 вересня під час пресконференції в Києві державний секретар США Ентоні Блінкен.

Ми знову бачимо, як Путін змахує пил зі свого зимового плану дій, націленого проти українських енергетичних та електричних систем, щоби використати холод як зброю проти українського народу.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Державний секретар США

У цьому зв’язку, за його словами, Сполучені Штати оголошують про виділення нового фінансування у розмірі 325 млн дол «для відновлення енергетичної та електричної мережі України». Він також підкреслив, що США мають намір залучити додаткову підтримку від країн G7+ під час засідання Координаційної групи з енергетики впродовж наступних тижнів.

Сьогодні я також оголошую про виділення нової гуманітарної підтримки в розмірі 290 млн дол, щоби допомогти надати життєво важливі поставки, такі як чисту воду, їжу, укриття, ліки мільйонам людей в Україні та в усьому регіоні, які були переміщені через війну Путіна.

Нарешті, за його словами, США оголошують про надання 102 млн дол в якості додаткового фінансування зусиль з гуманітарного розмінування, «щоби допомогти у вилученні протипіхотних мін і боєприпасів, які Росія залишила по всій Україні».

Він також нагадав, що Сполучені Штати й інші країни G7 погодилися забезпечити 50 млрд дол із заморожених активів Росії на реконструкцію та оборонні зусилля України. Крім того, за його словами, країни Заходу працюють над тим, щоби далі переслідувати країни, які підтримують російську військову машину.

Україна отримає нову допомогу від Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня в Києві оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн дол.

Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів (780 млн дол) є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії.

Британія надасть Україні 310 млн дол на гуманітарні потреби та 484 млн дол США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включно з підтримкою шкіл і лікарень, оплатою праці державних службовців і фінансуванням пенсій.

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