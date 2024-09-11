Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Британії Леммі прибули до Києва — відео

11 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.
Головні тези:
- Ентоні Блінкен та Девід Леммі відвідали Київ з метою підтримки України у важливих питаннях безпеки та розвитку.
- На зустрічах з українськими посадовцями обговорюватиметься підтримка захисту України від агресії Росії та співпраця у військовій, економічній та демократичній сферах.
- Важливу роль у можливій перемозі у війні з РФ має забезпечити підтримка та постачання далекобійної зброї від США, Британії, Франції та Німеччини.
- Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості дозволу для України використовувати далекобійну зброю з боку союзників для вигнання окупантів.
Що відомо про візит Блінкена та Леммі до Києва
Зазначається, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.
На зустрічі з українськими посадовцями держсекретар США й очільник МЗС Британії обговорять продовження підтримки захисту України від агресії Росії та те, як в довгостроковій перспективі Україна може отримати розвиток у військовій, економічній та демократичній сферах.
Глава американської дипломатії також під час візиту підтвердить підтримку Сполучених Штатів зусиллям України щодо захисту та повернення територій, окупованих Росією.
Крім того, він повідомив, що у Києві обговорюватимуться мирні ініціативи президента Володимира Зеленського.
Хто може змінити хід війни. Зеленський назвав 4 країни
Як нещодавно заявив глава держави Володимир Зеленський, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.
Український лідер звернув увагу на те, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.
Ентоні Блінкен нещодавно повідомив, що 13 вересня американський лідер Джо Байден проведе зустріч з британським прем'єром Кіром Стармером. Вони мають намір обговорити дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії.
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