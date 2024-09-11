Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Британії Леммі прибули до Києва — відео

11 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Що відомо про візит Блінкена та Леммі до Києва

Зазначається, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.

На зустрічі з українськими посадовцями держсекретар США й очільник МЗС Британії обговорять продовження підтримки захисту України від агресії Росії та те, як в довгостроковій перспективі Україна може отримати розвиток у військовій, економічній та демократичній сферах.

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 11, 2024

Глава американської дипломатії також під час візиту підтвердить підтримку Сполучених Штатів зусиллям України щодо захисту та повернення територій, окупованих Росією.

Крім того, він повідомив, що у Києві обговорюватимуться мирні ініціативи президента Володимира Зеленського.

Хто може змінити хід війни. Зеленський назвав 4 країни

Як нещодавно заявив глава держави Володимир Зеленський, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.

Український лідер звернув увагу на те, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.

Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн — ред.) це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити