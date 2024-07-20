Чи може Україна перемогти РФ без підтримки США — пояснення Блінкена

Як вважає шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, Україна зможе вистояти та розгромити РФ, навіть якщо залишиться без американської допомоги.

США — не єдиний потужний союзник України

Журналісти попросили главу Держдепу прокоментувати можливість повернення Дональда Трампа у Білий дім, а також те, які можуть бути наслідки для України.

За словами дипломата, будь-яка нова американська адміністрація повинна буде зважати на потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.

Попри це, не можна забувати про те, що кожна адміністрація має право провадити власну політику, однак вона не повинна ігнорувати безпекові угоди, які підписали з Україною, окрім Штатів, понад 20 країн та Євросоюз.

Якби ми відступили від цього… Підозрюю, що це можливо, але, на щастя, є ще понад 20 країн, які роблять те саме. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Блінкен звернув увагу на те, що сама Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі".

Що відомо про переговори Зеленського та Трампа

За словами українського лідера, він відзначив важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави.

Також Володимир Зеленський додав, що він та увесь український народ буде щиро вдячний США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.

Глава держави нагадав Дональду Трампу, що російські удари по містах і селах України тривають щодня.