Чи може Україна перемогти РФ без підтримки США — пояснення Блінкена

Як вважає шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, Україна зможе вистояти та розгромити РФ, навіть якщо залишиться без американської допомоги.
Головні тези:
- Понад 20 країн та Євросоюз також надають підтримку Україні у військовій та політичній сферах.
- Україна йде курсом, що забезпечуватиме її стійкість у військовому, економічному та демократичному планах.
- Переговори між Зеленським та Трампом спрямовані на зміцнення можливості України протистояти російському терору.
США — не єдиний потужний союзник України
Журналісти попросили главу Держдепу прокоментувати можливість повернення Дональда Трампа у Білий дім, а також те, які можуть бути наслідки для України.
За словами дипломата, будь-яка нова американська адміністрація повинна буде зважати на потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.
Попри це, не можна забувати про те, що кожна адміністрація має право провадити власну політику, однак вона не повинна ігнорувати безпекові угоди, які підписали з Україною, окрім Штатів, понад 20 країн та Євросоюз.
Блінкен звернув увагу на те, що сама Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі".
Що відомо про переговори Зеленського та Трампа
За словами українського лідера, він відзначив важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави.
Також Володимир Зеленський додав, що він та увесь український народ буде щиро вдячний США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.
Глава держави нагадав Дональду Трампу, що російські удари по містах і селах України тривають щодня.
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