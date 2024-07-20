Чи може Україна перемогти РФ без підтримки США — пояснення Блінкена
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи може Україна перемогти РФ без підтримки США — пояснення Блінкена

Блінкен
Джерело:  AP

Як вважає шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, Україна зможе вистояти та розгромити РФ, навіть якщо залишиться без американської допомоги.

Головні тези:

  • Понад 20 країн та Євросоюз також надають підтримку Україні у військовій та політичній сферах.
  • Україна йде курсом, що забезпечуватиме її стійкість у військовому, економічному та демократичному планах.
  • Переговори між Зеленським та Трампом спрямовані на зміцнення можливості України протистояти російському терору.

США — не єдиний потужний союзник України

Журналісти попросили главу Держдепу прокоментувати можливість повернення Дональда Трампа у Білий дім, а також те, які можуть бути наслідки для України.

За словами дипломата, будь-яка нова американська адміністрація повинна буде зважати на потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.

Попри це, не можна забувати про те, що кожна адміністрація має право провадити власну політику, однак вона не повинна ігнорувати безпекові угоди, які підписали з Україною, окрім Штатів, понад 20 країн та Євросоюз.

Якби ми відступили від цього… Підозрюю, що це можливо, але, на щастя, є ще понад 20 країн, які роблять те саме.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Блінкен звернув увагу на те, що сама Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі".

Що відомо про переговори Зеленського та Трампа

За словами українського лідера, він відзначив важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави.

Також Володимир Зеленський додав, що він та увесь український народ буде щиро вдячний США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.

Глава держави нагадав Дональду Трампу, що російські удари по містах і селах України тривають щодня.

Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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