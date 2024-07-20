Может ли Украина победить РФ без поддержки США — объяснение Блинкена

Как считает шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, Украина сможет выстоять и разгромить РФ даже если останется без американской помощи.
Главные тезисы
- Более 20 стран и Евросоюз также оказывают поддержку Украине в военной и политической сфере.
- Украина идет курсом, обеспечивающим ее устойчивость в военном, экономическом и демократическом планах.
- Переговоры между Зеленским и Трампом направлены на укрепление возможности Украины противостоять российскому террору.
США – не единственный мощный союзник Украины
Журналисты попросили главу Госдепа прокомментировать возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а также какие могут быть последствия для Украины.
По словам дипломата, любая новая американская администрация должна будет учитывать мощную двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе.
Несмотря на это, нельзя забывать о том, что каждая администрация имеет право проводить собственную политику, однако она не должна игнорировать соглашения, которые подписали с Украиной, кроме Штатов, более 20 стран и Евросоюз.
Блинкен обратил внимание на то, что сама Украина идет курсом, который обеспечивает, что она будет "стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле".
Что известно о переговорах Зеленского и Трампа
По словам украинского лидера, он отметил важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки защиты свободы и независимости нашего государства.
Также Владимир Зеленский добавил, что он и весь украинский народ будет искренне благодарен США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору.
Глава государства напомнил Дональду Трампу, что российские удары по городам и селам Украины продолжаются каждый день.
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