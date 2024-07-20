Может ли Украина победить РФ без поддержки США — объяснение Блинкена

Как считает шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, Украина сможет выстоять и разгромить РФ даже если останется без американской помощи.

США – не единственный мощный союзник Украины

Журналисты попросили главу Госдепа прокомментировать возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а также какие могут быть последствия для Украины.

По словам дипломата, любая новая американская администрация должна будет учитывать мощную двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе.

Несмотря на это, нельзя забывать о том, что каждая администрация имеет право проводить собственную политику, однако она не должна игнорировать соглашения, которые подписали с Украиной, кроме Штатов, более 20 стран и Евросоюз.

Если бы мы отступили от этого… Подозреваю, что это возможно, но, к счастью, есть еще более 20 стран, которые делают то же самое. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Блинкен обратил внимание на то, что сама Украина идет курсом, который обеспечивает, что она будет "стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле".

Что известно о переговорах Зеленского и Трампа

По словам украинского лидера, он отметил важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки защиты свободы и независимости нашего государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что он и весь украинский народ будет искренне благодарен США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору.

Глава государства напомнил Дональду Трампу, что российские удары по городам и селам Украины продолжаются каждый день.